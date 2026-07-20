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धाड़ परंपरा: पुरुष वेश में निकलीं महिलाएं, इंद्रदेव से की मेहरबानी की प्रार्थना

पुरुष वेश में निकलीं महिलाएं ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: वागड़ अंचल में जब बादलों की बेरुखी खेतों की हरियाली को निगलने लगती है और किसान की उम्मीदें आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, तब यहां की लोक आस्था सदियों पुरानी परंपराओं के रूप में जीवंत हो उठती है. ऐसी ही एक अनूठी परंपरा 'धाड़' सोमवार को मोरा सारण, डूंगरवाड़ा सहित आसपास के गांवों में देखने को मिली. यहां महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला और इंद्रदेव से अच्छी वर्षा की कामना की. आदिवासी बहुल क्षेत्र में बारिश की कामना को लेकर कई अनूठी लोक परंपरागत मान्यताएं हैं. बांसवाड़ा में जहां मेढक-मेढकी की शादी की परंपरा है, वहीं यहां 'धाड़' निकाली जाती है. इससे लोगों की आस्था भी गहराई से जुड़ी हुई है. महिलाएं सफेद धोती-कुर्ता, सिर पर साफा, हाथों में लाठी, तलवार और कृषि उपकरण लिए चल रही थी. जुलूस के दौरान महिलाएं भजन-कीर्तन करती हुई पूरे गांव में भ्रमण करती रहीं. वातावरण में गूंजते लोकगीत और वर्षा की प्रार्थना से पूरा गांव श्रद्धा और आस्था के रंग में रंग गया. बारिश की कामना लिए महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण करके निकाला जुलूस. (ETV Bharat Dungarpur)