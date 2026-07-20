धाड़ परंपरा: पुरुष वेश में निकलीं महिलाएं, इंद्रदेव से की मेहरबानी की प्रार्थना
इस आयोजन में युवा महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्ग महिलाओं ने भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से भाग लिया.
Published : July 20, 2026 at 1:47 PM IST
डूंगरपुर: वागड़ अंचल में जब बादलों की बेरुखी खेतों की हरियाली को निगलने लगती है और किसान की उम्मीदें आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, तब यहां की लोक आस्था सदियों पुरानी परंपराओं के रूप में जीवंत हो उठती है. ऐसी ही एक अनूठी परंपरा 'धाड़' सोमवार को मोरा सारण, डूंगरवाड़ा सहित आसपास के गांवों में देखने को मिली. यहां महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर गांव की गलियों में जुलूस निकाला और इंद्रदेव से अच्छी वर्षा की कामना की.
आदिवासी बहुल क्षेत्र में बारिश की कामना को लेकर कई अनूठी लोक परंपरागत मान्यताएं हैं. बांसवाड़ा में जहां मेढक-मेढकी की शादी की परंपरा है, वहीं यहां 'धाड़' निकाली जाती है. इससे लोगों की आस्था भी गहराई से जुड़ी हुई है. महिलाएं सफेद धोती-कुर्ता, सिर पर साफा, हाथों में लाठी, तलवार और कृषि उपकरण लिए चल रही थी. जुलूस के दौरान महिलाएं भजन-कीर्तन करती हुई पूरे गांव में भ्रमण करती रहीं. वातावरण में गूंजते लोकगीत और वर्षा की प्रार्थना से पूरा गांव श्रद्धा और आस्था के रंग में रंग गया.
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पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता: ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. मान्यता है कि जब वर्षा सामान्य से कम होती है, तब महिलाएं पुरुषों का रूप धारण कर 'धाड़' निकालती हैं. इस लोक अनुष्ठान से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है. यही विश्वास आज भी ग्रामीण समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े हुए है. इस आयोजन में युवा महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्ग महिलाओं ने भी भाग लिया. ग्रामीणों ने एक स्वर में क्षेत्र में शीघ्र अच्छी वर्षा होने तथा किसानों की खड़ी फसलों के लहलहाने की कामना की. कई स्थानों पर ग्रामीणों ने जुलूस का स्वागत किया और महिलाओं के इस लोक अनुष्ठान में सहभागी बने.
ग्रामीण नारायण गरासिया ने बताया कि आधुनिकता के दौर में भी वागड़ की यह धाड़ परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक एकजुटता और लोक संस्कृति के संरक्षण का सशक्त संदेश देती है. ग्रामीण समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है और विपरीत परिस्थितियों में भी सामूहिक विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है.