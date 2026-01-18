ETV Bharat / state

जंगल में मिले नाबालिग प्रेमी युगल के 15 दिन पुराने शव, घर से गायब थे दोनों, जांच में जुटी पुलिस

डूंगरपुर: जिले के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव के पास पेड़ से एक नाबालिग प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके हुए मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे है. दोनों 1 जनवरी से घर से गायब थे. एक ही गोत्र के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

वरदा थानी अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि मांडव गांव के पास जंगल में एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके हुए है. शव काफी पुराने बताए जा रहे है. सूचना पर वरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस ने मौके पर शवों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई. जांच के दौरान मृतकों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद दोनों मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया और सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.