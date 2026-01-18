जंगल में मिले नाबालिग प्रेमी युगल के 15 दिन पुराने शव, घर से गायब थे दोनों, जांच में जुटी पुलिस
डूंगरपुर के मांडव गांव के पास जंगल में एक पेड़ से नाबालिग प्रेमी युगल के 15 दिन पुराने शव लटके मिले.
Published : January 18, 2026 at 7:23 PM IST
डूंगरपुर: जिले के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव के पास पेड़ से एक नाबालिग प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके हुए मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे है. दोनों 1 जनवरी से घर से गायब थे. एक ही गोत्र के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
वरदा थानी अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि मांडव गांव के पास जंगल में एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके हुए है. शव काफी पुराने बताए जा रहे है. सूचना पर वरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस ने मौके पर शवों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई. जांच के दौरान मृतकों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद दोनों मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया और सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
1 जनवरी से लापता थे दोनों: परिजनों के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का गोत्र एक होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद 1 जनवरी को दोनों घर से निकल गए थे और तब से गायब चल रहे थे. परिजनों ने दोनों की काफी तलाश भी की थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मृतक लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी. वह गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाती थी. लड़का गुजरात में काम करता था.