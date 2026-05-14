'परीक्षा में कभी नकल न करें': राज्यपाल बागडे ने डूंगरपुर में विद्यार्थियों को दिया संदेश, वीरांगना कालीबाई के भतीजे का किया सम्मान
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मानसिक विकास के लिए प्रेरणादायक कहानियां भी सुनानी चाहिए.
Published : May 14, 2026 at 4:07 PM IST
डूंगरपुर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. यहां उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित 'आशीर्वाद समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने वीरांगना वीर बाला कालीबाई के बलिदान को याद किया और आमजन से राष्ट्रहित में पेट्रोल की बचत तथा सोना न खरीदने की अपील की.
इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई के भतीजे अमृत कलासुआ का विशेष सम्मान किया. अपने संबोधन में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद करते हुए युवाओं और शिक्षकों को प्रेरित किया. राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि परीक्षा में कभी भी नकल न करें. सफलता के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता और कौशल पर काम करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छोटे बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके मानसिक विकास के लिए प्रेरणादायक कहानियां भी सुनानी चाहिए. भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब देश में लगभग 8 लाख गुरुकुल संचालित थे, जो हमारी समृद्ध शैक्षिक विरासत का प्रमाण है.
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आर्थिक मजबूती और राष्ट्रहित का मंत्र: राज्यपाल बागडे ने वैश्विक परिस्थितियों एवं देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए कहा कि वैश्विक युद्धों के कारण पेट्रोल के आयात पर प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत में अधिकांश सोना विदेशों से आयात होता है. देशवासी राष्ट्रहित में एक वर्ष तक सोना न खरीदें, तो इससे अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि देश मजबूत होगा. राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि यदि देश से गरीबी दूर करनी है, तो शिक्षा ही एकमात्र एवं सबसे प्रभावी माध्यम है.
राज्यपाल को दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर': इससे डूंगरपुर पहुंचने पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर राज्यपाल को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया. इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरामानी, जिला कलेक्टर देशलदान एवं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने उनका स्वागत किया. इसके पश्चात राज्यपाल गुरुकुल संस्थान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति केशव ठाकुर और राज्यपाल के उच्च शिक्षा सलाहकार कैलाश सोढाणी भी मौजूद रहे.