ETV Bharat / state

'परीक्षा में कभी नकल न करें': राज्यपाल बागडे ने डूंगरपुर में विद्यार्थियों को दिया संदेश, वीरांगना कालीबाई के भतीजे का किया सम्मान

कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल बागडे व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे. यहां उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित 'आशीर्वाद समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने वीरांगना वीर बाला कालीबाई के बलिदान को याद किया और आमजन से राष्ट्रहित में पेट्रोल की बचत तथा सोना न खरीदने की अपील की. इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई के भतीजे अमृत कलासुआ का विशेष सम्मान किया. अपने संबोधन में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद करते हुए युवाओं और शिक्षकों को प्रेरित किया. राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि परीक्षा में कभी भी नकल न करें. सफलता के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता और कौशल पर काम करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छोटे बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके मानसिक विकास के लिए प्रेरणादायक कहानियां भी सुनानी चाहिए. भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब देश में लगभग 8 लाख गुरुकुल संचालित थे, जो हमारी समृद्ध शैक्षिक विरासत का प्रमाण है. पढ़ें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले, 'नैतिकता होती, तो नहीं होता नीट का पेपर लीक