2 फीट के भरत दर्जी को मिली पेंशन, विधायक ने शिविर में दिए तत्काल निर्देश

डूंगरपुर में मात्र 2 फीट कद वाले 45 वर्षीय भरत दर्जी को ग्रामीण सेवा शिविर में विधायक के हस्तक्षेप से तत्काल पेंशन स्वीकृत हुई.

भरत दर्जी को मिली पेंशन
भरत दर्जी को मिली पेंशन (Photo Source- PRO Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
डूंगरपुर: सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वरदा में आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में एक अनोखा मामला सामने आया. यहां 45 वर्षीय भरत दर्जी पेंशन के लिए आवेदन लेकर पहुंचे. उनकी लंबाई मात्र 2 फीट (24 इंच) देखकर हर कोई हैरान रह गया. भरत काफी समय से पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे.

शिविर में मौजूद सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने भरत की स्थिति देखते ही उनकी पेंशन शुरू करने के तत्काल निर्देश दिए. इसके बाद अधिकारियों ने भी हरकत में आते हुए पेंशन की स्वीकृति जारी कर दी. भरत कई वर्षों से पेंशन के लिए भटक रहे थे, लेकिन इस शिविर में उन्हें राहत मिली. भरत ने बताया कि उनकी कम हाइट के कारण कोई नौकरी नहीं देता. विधायक ने उनकी बात सुनकर नियमानुसार पेंशन स्वीकृत करवाई.

सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा (Video Source- PRO Dungarpur)

विधायक ने गिनाए विकास कार्य: राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. शुक्रवार को वरदा में हुए शिविर में विधायक शंकरलाल डेचा ने लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि सरकार ने दो वर्षों में विकास के कई कार्य किए हैं. वरदा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है. इनमें वरदा-किशनपुरा नदी पर 10 करोड़ से पुलिया निर्माण, सकरेल में 10 करोड़ से एनिकट, 10 लाख से सीसी सड़क, 10 लाख से राजकीय भवनों पर चाइना मैजिक पेंट और 15 लाख से फूलिया में सामुदायिक भवन निर्माण शामिल हैं. विधायक ने आश्वासन दिया कि लोगों की अन्य मांगें भी जल्द पूरी की जाएंगी.

करोड़ों की राशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित: राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिले में शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े और विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की राशि लाभार्थियों के खातों में DBT से स्थानांतरित की.

जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजीविका महिलाओं को लाखों रुपये के ऋण वितरित किए गए. साथ ही महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन की परंपरा भी निभाई गई. कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, सभापति अमृतलाल कलासुआ सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे. अतिथियों ने सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ अन्य वर्गों के लिए भी कई कार्य किए हैं.

