पुराने विवाद में बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

पुराने विवाद में 55 वर्षीय जीवा की आरोपियों ने लाठी- डंडों से पीटकर हत्या की. तीन आरोपी गिरफ्तार.

पुराने विवाद में बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 7:24 PM IST

डूंगरपुर: जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के हरवणी सांसरपुर गांव में बुधवार सुबह एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक जीवा पुत्र जवला रोत (55) की हत्या आठ महीने पहले उसके बेटे द्वारा आरोपी परिवार की लड़की को भगाने के पुराने विवाद के चलते की गई. आरोपियों ने बुजुर्ग को पहले घर में ले जाकर लात-घूंसों से पीटा, फिर खेत की तरफ भागते देख लाठी-डंडों से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया.

चौरासी थानाधिकारी रमेश कटारा ने बताया कि घटना सुबह करीब 7 बजे हुई जब जीवा अपने छोटे भाई के घर माता-पिता से मिलने जा रहा था. रास्ते में सुराता पगारा रोड किनारे आरोपी लक्ष्मण (20), उसका बड़ा भाई संजय (22) और मां तारा देवी ने उसे पकड़ लिया और जबरन अपने घर ले गए. वहां तीनों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू की. जान बचाने के लिए जीवा खेतों की ओर भागा तो आरोपियों ने पीछा कर सिर पर लट्ठ से प्रहार किया, जिससे वह वहीं गिर गया.

बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या,
मौके पर जमा ग्रामीण (ETV Bharat Dungarpur)

शव आरोपी के आंगन में रखने की कोशिश: वारदात की सूचना मिलते ही मृतक पक्ष के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और भारी आक्रोश जताया. लोगों ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अब तक शव को सड़क पर ही रखा हुआ है. आक्रोशित ग्रामीण शव को आरोपी रामलाल के घर के आंगन में रखने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया. चौरासी थानाधिकारी रमेश कटारा ने बताया कि आरोपी तारा देवी, लक्ष्मण और संजय को डिटेन कर लिया गया है. घटना के बाद रामलाल के भाइयों बापूलाल व प्रभुलाल सहित पूरा परिवार घरों में ताला लगाकर फरार हो गया.

पुराना विवाद बना हत्या की वजह: पुलिस के अनुसार, मृतक जीवा के बेटे ने करीब 8 महीने पहले आरोपी रामलाल की बेटी को भगा लिया था. इसके बाद दोनों परिवारों में गहरी रंजिश चल रही थी. थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और सामाजिक स्तर पर समझौते के प्रयास भी हुए, लेकिन बात नहीं बनी. आज सुबह यही पुरानी दुश्मनी खूनी खेल में बदल गई. तनाव को देखते हुए डूंगरपुर डीएसपी मदनलाल विश्नोई, धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, कुआं थानाधिकारी राकेश कटारा, रामसागड़ा थानाधिकारी गोपालनाथ सहित कई थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया है.

पुष्कर में मिला युवक का शव: पुष्कर के डियर पार्क के पास खाई में पेड़ पास से एक युवक का शव मिला. मृतक की शिनाख्त जयपुर के मोजमाबाद क्षेत्र के मीरापुरा निवासी 23 वर्षीय जीतराम जाट उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है. पुष्कर थाने के एएसआई हनुमान सिंह ने बताया कि जीतराम ने 12 नवंबर को ही आत्महत्या की थी. वह जोधपुर में पॉली हाउस बनाने का काम करता था. मौके से उसका मोबाइल और बैग बरामद हुआ है. 12 नवंबर से ही उसका फोन स्विच ऑफ था और जोधपुर के मथानिया थाने में गुमशुदगी दर्ज थी. पुष्कर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा जाएगा. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

TAGGED:

डूंगरपुर में बुजुर्ग की हत्या
MURDER OF AN ELDERLY MAN
पुष्कर में शव मिला
पुराने विवाद मे हत्या
DUNGARPUR MURDER

