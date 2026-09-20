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सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, ECI और CBI से जांच की मांग

दुमका में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर, एमएमडीआर और जेपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

NISHIKANT DUBEY ALLEGATION
सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 4:45 PM IST

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दुमका: गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा सरकार एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है. इसके लिए झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को बुलाकर यह समझने का प्रयास किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा कि इस मौके पर मुख्य सचिव ने राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को भी साथ रखा था.

निशिकांत दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सीबीआई से यह मांग की है कि अविनाश कुमार, उमाशंकर सिंह और मंजूनाथ भजंत्री की भूमिका की जांच की जाए, साथ ही झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चलने तक उन सभी को राज्य से बाहर रखा जाए. निशिकांत दुबे आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करने दुमका आए हुए थे. यह केंद्र दुमका के दुधानी इलाके में खोला गया.

जानकारी देते गोड्डा सांसद (ईटीवी भारत)

भारत सरकार को झारखंड के कोयले की आवश्यकता नहीं- सांसद

निशिकांत दुबे ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर कहा कि हेमंत सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं, जहां कोयला का उत्पादन हो रहा है पर यहां इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि ये चोर हैं. उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि झारखंड सरकार बंद कर दे अपना कोयला, भारत सरकार को उनके कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है.

जिसने पैसे दिए, उसे नौकरी दे दी गई- सांसद

निशिकांत दुबे ने झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी में हुई गड़बड़ी को लेकर झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जेपीएससी की मेंबर थीं और जब उनका पीए पकड़ाया तो उन्होंने सीधे कहा कि रुपये ऊपर तक पहुंच रहा है. सांसद ने कहा कि हर मुद्दे पर लंबा चौड़ा भाषण देने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य आज इसलिए चुप हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इस मामले को सीबीआई ने ले लिया तो वह फंस जाएंगे.

निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार ने पैसे लेकर भर्ती की और इसमें काफी गड़बड़ी की है. जिन्होंने पैसे दिए उनको नौकरी दे दी. उन्होंने कहा कि दुमका झारखंड के उप राजधानी है, यहां पिछले 40-45 वर्षों से सोरेन परिवार के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पर वे अपनी एक भी उपलब्धि बताएं जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया हो. यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

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