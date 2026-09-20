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सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, ECI और CBI से जांच की मांग

दुमका: गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा सरकार एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है. इसके लिए झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को बुलाकर यह समझने का प्रयास किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा कि इस मौके पर मुख्य सचिव ने राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को भी साथ रखा था.

निशिकांत दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सीबीआई से यह मांग की है कि अविनाश कुमार, उमाशंकर सिंह और मंजूनाथ भजंत्री की भूमिका की जांच की जाए, साथ ही झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चलने तक उन सभी को राज्य से बाहर रखा जाए. निशिकांत दुबे आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करने दुमका आए हुए थे. यह केंद्र दुमका के दुधानी इलाके में खोला गया.

जानकारी देते गोड्डा सांसद (ईटीवी भारत)

भारत सरकार को झारखंड के कोयले की आवश्यकता नहीं- सांसद

निशिकांत दुबे ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर कहा कि हेमंत सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं, जहां कोयला का उत्पादन हो रहा है पर यहां इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि ये चोर हैं. उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि झारखंड सरकार बंद कर दे अपना कोयला, भारत सरकार को उनके कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है.