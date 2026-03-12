ETV Bharat / state

जयपुर में डबल मर्डर: पत्नी और बेटी की हत्या कर रातभर शव के पास बैठा रहा, सुबह थाने जाकर किया सरेंडर

घटनास्थल की जांच करती पुलिस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के दूदू इलाके में डबल मर्डर का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी की हत्या कर दी. आरोपी पति ने पहले पत्नी के गले पर तलवार से वार किया. इस दौरान 8 साल की बेटी चिल्लाने लगी, तो उसे भी गला दबाकर मार डाला. मर्डर करने के बाद आरोपी ने गुरुवार सुबह लोगों को बोला कि 'मैंने दोनों को मार डाला'. इसके बाद वो थाने में पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. घटना मोजमाबाद तहसील के मोखमपुरा थाना इलाके की है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. रात भर शव के पास बैठा रहा आरोपी: दूदू एसपी शिवलाल बैरवा के मुताबिक गुरुवार सुबह मोजमाबाद तहसील के मोकखपुरा थाना इलाके के बिचून गांव में डबल मर्डर की सूचना मिली. बीती देर रात को आरोपी सुरजीत सिंह ने तलवार से पहले अपनी पत्नी के गले पर वार किया. आवाज सुनकर पास में सो रही 8 साल की बेटी जग गई तो आरोपी ने बेटी का भी गला दबाकर मार दिया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पूरी रात भर पत्नी और बेटी के शव के पास बैठा रहा. सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे लोगों को आरोपी ने कहा कि मैंने पत्नी और बेटी को मार डाला.