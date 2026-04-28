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DTC बसों में ऑनबोर्ड ठंडा पानी होगा उपलब्ध, भीषण गर्मी के मद्देनजर CM रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश

DTC बसों में ऑनबोर्ड कूल बॉक्स के ज़रिए ठंडा पानी होगा उपलब्ध,इसके अलावा,DTC बस स्टॉपों के पास लगाए जाएंगे पानी के काउंटर

DTC बसों में ऑनबोर्ड ठंडा पानी होगा उपलब्ध
DTC बसों में ऑनबोर्ड ठंडा पानी होगा उपलब्ध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 11:29 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप जारी है. गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही है. इसी के मद्देनगर दिल्ली सरकार काफी एक्टिव नजर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली की सीएम ने कई अहम निर्देश दिए है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार चल रही लू का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और निवासियों की मुश्किलों को कम करने के लिए विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. अपने इंतजामों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी DTC बसों में ऑनबोर्ड कूल बॉक्स के ज़रिए ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि यात्रियों को ज़रूरत पड़ने पर पीने का पानी मिल सके. इसके अलावा, बस स्टॉप के पास पानी के काउंटर लगाए जाएंगे, जहाँ लोगों को मुफ़्त ठंडा पानी और ORS घोल दिया जाएगा.

अग्निशमन, बिजली और जल विभाग अलर्ट मोड पर

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शहर भर में बिना किसी रुकावट के सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन, बिजली और जल विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी जल स्रोतों को पूरी तरह से सक्रिय किया जा रहा है और उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है.अग्निशमन सेवाओं की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि घटना स्थलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 'क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल' (तेज़ कार्रवाई करने वाले वाहन) तैनात किए जा रहे हैं, और साथ ही आपात स्थितियों को रोकने पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

मज़दूरों के लिए दोपहर 1 से 4 बजे के बीच आराम का समय अनिवार्य

राहत के एक अहम कदम के तौर पर गुप्ता ने कहा कि श्रम विभाग ने सभी मालिकों को निर्देश दिया है कि वे मज़दूरों के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच आराम का समय अनिवार्य रूप से लागू करें, ताकि उन्हें तेज़ गर्मी से बचाया जा सके. मालिकों को काम की जगहों पर पीने का पानी, छायादार जगहें और दूसरी ज़रूरी सुविधाएँ देने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है.

हर छात्र को स्कूल छुट्टी से पहले ORS घोल देना अनिवार्य

स्कूलों में सुरक्षा के मामले में मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि बच्चे सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं. स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, हवा आने-जाने का सही इंतज़ाम और गर्मी से बचाव के उपायों को सुनिश्चित करें. प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि अब हर छात्र को स्कूल से छुट्टी होने से पहले ORS घोल देना अनिवार्य है, ताकि घर लौटते समय वे गर्मी से सुरक्षित रहें.

दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे न सिर्फ़ इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित सभी लोगों तक ये निर्देश प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाएं."सरकार पूरी तरह से तैयार और अलर्ट है. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी के इन सबसे तेज़ महीनों के दौरान दिल्ली के लोगों को कम से कम असुविधा हो."

स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट पर है-सीएम रेखा गुप्ता

प्रेस रिलीज़ के अनुसार, MCD और PWD को विशेष रूप से सफ़ाई कर्मचारियों और निर्माण मज़दूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिसमें दोपहर के सबसे गर्म घंटों के दौरान काम रोकना भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट पर है, और अस्पतालों में ज़रूरी दवाएं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं.

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