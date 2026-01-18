ETV Bharat / state

गैजेट्स के बीच किताबों का जादू: विश्व पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा खरीदार GenZ, ऑनलाइन पढ़ने से ज़्यादा पसंद है हार्डकॉपी

प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में आने वालों में सबसे बड़ी संख्या GenZ की,किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने का दिख रहा क्रेज

किताबों की हार्डकॉपी के अनुभव के लिए आ रहें पुस्तक मेले में
किताबों की हार्डकॉपी के अनुभव के लिए आ रहें पुस्तक मेले में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 18, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: आज के दौर में लोगों का मानना है कि जेनरेशन Z (Gen Z) डिजिटल-नेटिव पीढ़ी है जो 1997-2012 के बीच पैदा हुई है.और ये पीढ़ी साहित्य के लिए भी डिजिटल दुनिया पर निर्भर रहती है. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. राजधानी के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. यहां आने वालों लोगों में सबसे बड़ी संख्या Gen Z की है. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि यहां वह केवल घूमने आ रहे हैं बल्कि किताबें भी खरीद रहे हैं. इस जनरेशन का मानना है कि हम उस पीढ़ी के बच्चे हैं जो अपनी सुविधा के मुताबिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.


डिजिटल गैजेट्स के बीच किताबों को हार्डकॉपी की है अलग बात :
पुस्तक मेला घूमने आए आयुष बतातें हैं कि वह भी जनरेशन Z से आते है और इस्तेमाल के लिए उनके पास डिजिटल गैजेट्स की भरमार है. जिनकी मदद से कई सारी किताबें पढ़ सकते हैं. किताबों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बावजूद किताबों को हार्डकॉपी में रूप में पढ़ने का जो आनंद, एहसास और सुकून है वह ऑनलाइन मोड पर नहीं आता. Gen Z ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक साहित्य प्रेमी का हमेशा प्रयास रहता है वह किताबों को हार्डकॉपी के तौर पर पढ़े.

किताबों की हार्डकॉपी के अनुभव के लिए आ रहें पुस्तक मेले में (ETV Bharat)

किताबों की हार्डकॉपी के अनुभव के लिए आ रहें पुस्तक मेले में :
दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही Gen Z की आशना का मानना कि उनको विश्व पुस्तक मेले में आ कर काफी अच्छा लगा. जहां तक लोगों का मानना है कि जनरेशन Z केवल डिजिटल दुनियां में खोई रहती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. हार्डकॉपी में किताबों को पढ़ने का अनुभव अतुलनीय है. माना कि जनरेशन Z ऑनलाइन रहना ज्यादा पसंद करती हैं लेकिन किताबों को छू कर पढ़ने का मतलब है कि खुद को गैजेट्स से दूर रखना जो Gen Z के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए. इसको देखते हुए विश्व पुस्तक मेले उन छात्रों के लिए अच्छी जगह है जो किताबों को हार्डकॉपी के तौर पर अनुभव करना चाहते हैं.

Gen Z के लिए किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने की देती है प्रेरणा
Gen Z के लिए किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने की देती है प्रेरणा (ETV Bharat)

Gen Z के लिए किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने की देती है प्रेरणा :
परिवार के सदस्यों के साथ वर्ल्ड बुक फेयर घूमने आई स्नेहल ने बताया कि Gen Z होने के बावजूद भी उनकी किताबों को ऑनलाइन के बजाय हार्डकॉपी के तौर पर पढ़ना ज्यादा पसंद है. वह हर बार कोशिश करती हैं कि यहां से कुछ अच्छी किताबें ले कर जाएं. इस बार उन्होंने उपन्यास और आत्मकथाओं की किताबें खरीदी है.

विश्व पुस्तक मेला में पहुंच रहे हर उम्र के लोग :
सौरभ ने बताया कि विश्व पुस्तक मेला एक ऐसी जगह है जहां हर उम्र के लोग आते है और अपनी रुचि के मुताबिक किताबें खरीदते है. इसमें जनरेशन Z की संख्या काफी ज्यादा है. इससे मालूम होता है कि यह जनरेशन डिजिटल-नेटिव होने के साथ साथ फिजिकल तौर पर भी किताबों की पढ़ना पसंद करती है.

Gen Z के लिए किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने की देती है प्रेरणा
Gen Z के लिए किताबों की हार्डकॉपी पढ़ने की देती है प्रेरणा (ETV Bharat)


इस बार किया जा रहा 53 वें पुस्तक मेले का आयोजन :
बता दें कि राजधानी के भारत मंडपम में हर वर्ष विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष पुस्तक मेले की थीम ‘भारतीय सैन्य इतिहास-शौर्य और विवेक @75’ रखी गई है. यह भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है. वहीं इस बार 53 वें पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है.


