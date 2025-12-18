डीडवाना में कथित धर्म परिवर्तन मामला: पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जांच जारी
डीडवाना में एक व्यक्ति पर गरीबों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू की.
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में धर्म परिवर्तन के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी लालचंद डेविड पर गरीब और कम शिक्षित लोगों को बहला-फुसलाकर या दबाव डालकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने का आरोप है. इस संबंध में डीडवाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गहन जांच कर रही है.
पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी राहुल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि लालचंद डेविड ने 15-20 लोगों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराया, मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हुए. जांच में पता चला कि आरोपी खुद मूल रूप से हिंदू था और लगभग आठ साल पहले अपनी मां की बीमारी के दौरान उसने धर्म बदल लिया था. इसके बाद वह धर्म प्रचार में सक्रिय हो गया.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस उप अधीक्षक के मुताबिक, आरोपी हाल ही में डीडवाना आया और लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने का दबाव डालता था. कुछ मामलों में लोग कथित रूप से उसके प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जबकि अन्य प्रक्रिया में थे. एक युवती के शादी के कार्ड में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी जांच में सामने आया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों ने धर्म बदला, क्या वह किसी संगठित ग्रुप से जुड़ा था और फंडिंग के स्रोत क्या थे.