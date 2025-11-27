मामूली कहासुनी पर भड़के युवकों ने किशोर को जमकर पीटा, अस्पताल में इलाज जारी
कैफे की मामूली कहासुनी में कुछ युवकों ने एक किशोर के साथ मारपीट की.
Published : November 27, 2025 at 7:17 PM IST
डीडवाना: शहर में मंगलवार देर रात एक कैफे में हुई मामूली कहासुनी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कुछ युवकों ने 17 वर्षीय किशोर को रामसाबास रोड स्थित नमक झील के सुनसान इलाके में ले जाकर लाठियों और बेल्ट से बेरहमी से पीट डाला. पिटाई के बाद आरोपी उसे नमक झील में धक्का देकर फरार हो गए.
पीड़ित के पिता राजकुमार ने बताया कि उन्होंने डीडवाना थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि “मेरा बेटा कैफे में दोस्तों के साथ बैठा था. वहां कुछ युवकों से छोटी-मोटी बात हुई. इसके बाद वे लोग उसे जबरन गाड़ी में डालकर नमक झील ले गए और वहां जानलेवा हमला कर दिया." राजकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों में से एक युवक अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो (DP) में गैंगस्टर की तस्वीर लगाए हुए है.
डीडवाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर चार नामजद व कुछ अज्ञात युवकों के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 149, 323, 325, 341 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
घटना की सूचना मिलते ही परिजन किशोर को तुरंत राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे तुरंत भर्ती कर लिया गया. खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी व सख्त सजा की मांग करने लगे. मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा.