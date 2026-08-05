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डीडवाना-कुचामन जिले में 655 बाल वाहिनियों में महज 206 फिट...मतलब हजारों बच्चे रोजाना कर रहे खतरे का सफर

कुचामन सिटी में 11 वाहनों के चालान काटे गए. कई वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ कुछ वाहनों को सीज भी किया गया. बीते 6 माह में जिलेभर में 200 से ज्यादा बाल वाहिनियों के चालान बनाए जा चुके हैं. इनसे परिवहन विभाग को करीब 15 लाख रुपए राजस्व मिला. विभाग ने सभी स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को नियमों की सख्ती से पालना करने तथा वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

डीटीओ सुप्रिया विश्नोई ने बताया कि जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में स्कूली बच्चों के लिए 655 बाल वाहिनी संचालित है. इनमें 206 वाहनों की फिटनेस है, जबकि 449 बाल वाहिनियां फिट नहीं है. हालांकि सड़कों पर इससे कहीं ज्यादा दिख रहे हैं. इनमें प्राइवेट बस, टैम्पो, ऑटो, मिनी बस, वैन सहित अन्य वाहन शामिल हैं. परिवहन अधिकारी किरण कुमार और गणपत राम ने बताया, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनफिट, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के संचालित स्कूल एवं निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर दौड़ रही बाल वाहिनियों में नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ विशेष जांच अभियान चला रखा है. कुचामन सिटी में अभियान के दौरान स्कूल बसों, वैन और बाल वाहिनियों की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. वहीं, जिले में 655 बाल वाहिनियां चल रही हैं. इनमें महज 206 वाहनों की फिटनेस है जबकि 449 बाल वाहिनियां फिट नहीं है. मतलब साफ है कि 449 बाल वाहिनियां नियम नहीं मान रही है.

कई बाल वाहिनियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे

कुछ के पास वैध परमिट नहीं थे

कुछ के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे

कुछ वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थे

कई चालकों और परिचालकों ने निर्धारित वर्दी नहीं पहन रखी थी

दो बसों में परिचालक भी नहीं मिले

कुछ वाहनों में जीपीएस, लोहे की सुरक्षा ग्रिल, अग्निशमन यंत्र समेत सुरक्षा उपकरणों की कमी

एक निजी वैन में बच्चों को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके पास स्कूल वाहन का परमिट नहीं था

अग्निशमन उपकरण जरूरी: जांच के दौरान कुछ स्कूल बसों में अनिवार्य अग्निशमन सिलेंडर नहीं मिले. अधिकारियों ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना एवं वाहनों के चालान बनाए. अधिकारियों ने वाहन संचालकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल बस में मानक के अनुसार कार्यशील अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा की जा सके.

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पुरानी फिटनेस पर दौड़ रही बाल वाहिनी: जांच में कई ऐसे स्कूल वाहन मिले, जिनकी फिटनेस अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी. फिर भी उनका संचालन किया जा रहा था. विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की. टीम ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की भी जांच की. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध फिटनेस और दस्तावेजों के कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर संचालित नहीं किया जा सकता.

यह है बाल वाहिनियों के लिए नियम: परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर गणपत गुर्जर ने बताया कि बाल वाहिनियों के लिए 14 साल से पुरानी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है. स्कूल वाहन पीले रंग का होना चाहिए. वाहनों पर स्कूल बस कैब व ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है. स्कूल वाहन में सुरक्षा उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन खिड़की होना जरूरी है. बस में 2 और कैब में 1 योग्य महिला अटेंडेंट होना अनिवार्य है. स्कूल वाहन चालक के पास 5 साल पुराना ड्राइविंग अनुभव, खाकी वर्दी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है.

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बाल वाहिनियों के खिलाफ काफी शिकायतें : इंस्पेक्टर गणपत ने बताया कि जिले में सभी संचालित स्कूलों के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि स्कूल वाहनों की जांच करें. कोई अनफिट वाहन है तो उनकी जगह दूसरे फिट वाहनों का उपयोग करें. वाहनों से संबंधित डाटा का रिकॉर्ड भी रखें. ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच प्रशासन करेगा. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 40 बच्चों की क्षमता वाली एक स्कूल बस में 65 से अधिक बच्चों व दूसरी बस 50 की क्षमता वाली जगह 72 ले जाते पकड़ा. आरटीओ गणपत ने बताया कि बाल वाहिनियों के खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी.

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