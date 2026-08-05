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डीडवाना-कुचामन जिले में 655 बाल वाहिनियों में महज 206 फिट...मतलब हजारों बच्चे रोजाना कर रहे खतरे का सफर

परिवहन विभाग की जांच में स्कूल बसों, वैन और बाल वाहिनियों में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई.

Inspection of school buses in Kuchaman
कुचामन में स्कूल बसों की जांच (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 1:52 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर दौड़ रही बाल वाहिनियों में नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खिलाफ विशेष जांच अभियान चला रखा है. कुचामन सिटी में अभियान के दौरान स्कूल बसों, वैन और बाल वाहिनियों की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. वहीं, जिले में 655 बाल वाहिनियां चल रही हैं. इनमें महज 206 वाहनों की फिटनेस है जबकि 449 बाल वाहिनियां फिट नहीं है. मतलब साफ है कि 449 बाल वाहिनियां नियम नहीं मान रही है.

डीटीओ सुप्रिया विश्नोई ने बताया कि जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में स्कूली बच्चों के लिए 655 बाल वाहिनी संचालित है. इनमें 206 वाहनों की फिटनेस है, जबकि 449 बाल वाहिनियां फिट नहीं है. हालांकि सड़कों पर इससे कहीं ज्यादा दिख रहे हैं. इनमें प्राइवेट बस, टैम्पो, ऑटो, मिनी बस, वैन सहित अन्य वाहन शामिल हैं. परिवहन अधिकारी किरण कुमार और गणपत राम ने बताया, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनफिट, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के संचालित स्कूल एवं निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

परिवहन निरीक्षक किरण कुमार बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

कुचामन सिटी में 11 वाहनों के चालान काटे गए. कई वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ कुछ वाहनों को सीज भी किया गया. बीते 6 माह में जिलेभर में 200 से ज्यादा बाल वाहिनियों के चालान बनाए जा चुके हैं. इनसे परिवहन विभाग को करीब 15 लाख रुपए राजस्व मिला. विभाग ने सभी स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को नियमों की सख्ती से पालना करने तथा वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पढ़ें:नियमों को ताक में रख सड़कों पर दौड़ रही सैंकड़ों बाल वाहिनियां, 450 की आरसी निरस्त

ये खामियां मिली

  • कई बाल वाहिनियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे
  • कुछ के पास वैध परमिट नहीं थे
  • कुछ के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे
  • कुछ वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे थे
  • कई चालकों और परिचालकों ने निर्धारित वर्दी नहीं पहन रखी थी
  • दो बसों में परिचालक भी नहीं मिले
  • कुछ वाहनों में जीपीएस, लोहे की सुरक्षा ग्रिल, अग्निशमन यंत्र समेत सुरक्षा उपकरणों की कमी
  • एक निजी वैन में बच्चों को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके पास स्कूल वाहन का परमिट नहीं था

अग्निशमन उपकरण जरूरी: जांच के दौरान कुछ स्कूल बसों में अनिवार्य अग्निशमन सिलेंडर नहीं मिले. अधिकारियों ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना एवं वाहनों के चालान बनाए. अधिकारियों ने वाहन संचालकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल बस में मानक के अनुसार कार्यशील अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा की जा सके.

पढ़ें:बाड़मेर: बाल वाहिनियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, सीजेएम की मौजूदगी में 38 वाहन सीज

पुरानी फिटनेस पर दौड़ रही बाल वाहिनी: जांच में कई ऐसे स्कूल वाहन मिले, जिनकी फिटनेस अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी. फिर भी उनका संचालन किया जा रहा था. विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की. टीम ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की भी जांच की. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध फिटनेस और दस्तावेजों के कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर संचालित नहीं किया जा सकता.

यह है बाल वाहिनियों के लिए नियम: परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर गणपत गुर्जर ने बताया कि बाल वाहिनियों के लिए 14 साल से पुरानी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है. स्कूल वाहन पीले रंग का होना चाहिए. वाहनों पर स्कूल बस कैब व ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है. स्कूल वाहन में सुरक्षा उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन खिड़की होना जरूरी है. बस में 2 और कैब में 1 योग्य महिला अटेंडेंट होना अनिवार्य है. स्कूल वाहन चालक के पास 5 साल पुराना ड्राइविंग अनुभव, खाकी वर्दी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है.

पढ़ें:स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, बाल वाहिनियों की निगरानी के आदेश

बाल वाहिनियों के खिलाफ काफी शिकायतें : इंस्पेक्टर गणपत ने बताया कि जिले में सभी संचालित स्कूलों के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि स्कूल वाहनों की जांच करें. कोई अनफिट वाहन है तो उनकी जगह दूसरे फिट वाहनों का उपयोग करें. वाहनों से संबंधित डाटा का रिकॉर्ड भी रखें. ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच प्रशासन करेगा. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 40 बच्चों की क्षमता वाली एक स्कूल बस में 65 से अधिक बच्चों व दूसरी बस 50 की क्षमता वाली जगह 72 ले जाते पकड़ा. आरटीओ गणपत ने बताया कि बाल वाहिनियों के खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी.

पढ़ें:ओवरलोडिंग के चलते 38 बाल वाहिनियों को किया सीज, 169 की आरसी निलंबित करने के आदेश

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206 OUT OF 655 SCHOOL VEHICLES FIT
SERIOUS IRREGULARITIES WERE FOUND
ACTION OF TRANSPORT DEPARTMENT
स्कूली बच्चों की जांची सुरक्षा
INSPECTION FOR SCHOOL VEHICLES

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