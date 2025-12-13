ETV Bharat / state

धौलपुर में ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब के आरोपी को छुड़ाया

धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव में उस समय हंगामा मच गया, जब अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. पुलिस आरोपी अशोक पुत्र साहब सिंह को पकड़कर गाड़ी में बिठा चुकी थी, तभी घर की महिलाएं और ग्रामीण एकजुट हो गए. उन्होंने पुलिस की गाड़ी घेर ली और आरोपी को जबरन छुड़ा ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी असहाय नजर आ रहे हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं चीखते-चिल्लाते पुलिस से सवाल कर रही हैं कि अशोक पर कौन सा केस है और उसे क्यों पकड़ा जा रहा है. महिलाओं के शोर मचाने पर गांव के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से आजाद करा लिया. इस दौरान पुलिस टीम कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सकी और मूकदर्शक बनी रही. वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के सामने पुलिस क्यों लाचार हो गई.