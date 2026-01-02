धौलपुर: जन्मदिन पार्टी में युवक ने की हर्ष फायरिंग, 7 साल के बच्चे और महिला को लगी गोली
धौलपुर के ताजपुरा गांव में जन्मदिन समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक बच्चा और महिला घायल हो गए. दोनों का इलाज जारी है.
Published : January 2, 2026 at 5:09 PM IST
धौलपुर: जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुरा गांव में शुक्रवार को एक बच्चे के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने खुशी के माहौल को अफरा-तफरी में बदल दिया. जोश में एक युवक ने हवाई फायरिंग की, जिसमें गोली 7 वर्षीय बच्चे के कंधे को चीरती हुई पास खड़ी 30 वर्षीय महिला को जा लगी. दोनों घायल हो गए.
थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि घायलों को तुरंत परिजनों द्वारा बाड़ी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वर्तमान में दोनों का सर्जिकल वार्ड में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि गांव में बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था. संगीत की धुन पर महिलाएं, युवक और बच्चे डांस कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक ने उत्साह में आकर हर्ष फायरिंग कर दी. गोली बच्चे के कंधे से गुजरकर महिला को लगी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई. इसके बाद फायरिंग करने वाला युवक घटनास्थल से फरार हो गया.
नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले: पुलिस और प्रशासन बार-बार लोगों को समझाइश दे रहा है कि समारोहों में हथियारों से फायरिंग न करें, लेकिन कुछ गैर-जिम्मेदार युवक जोश में ऐसा कर बैठते हैं, जिससे निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं या जान गंवा बैठते हैं. थाना प्रभारी मीणा ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी.
