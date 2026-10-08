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पत्नी ने ससुराल जाने से किया इनकार तो युवक ने खुद को पहुंचाई चोट, मामा ससुर के घर लेने पहुंचा था आरोपी

बाड़ी का सदर थाना भवन ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के सागोर गांव में गुरुवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पत्नी के ससुराल जाने से इनकार करने पर एक युवक ने कथित तौर पर खुद को चोट पहुंचा ली. घटना में युवक घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल सहित 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया है.