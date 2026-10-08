पत्नी ने ससुराल जाने से किया इनकार तो युवक ने खुद को पहुंचाई चोट, मामा ससुर के घर लेने पहुंचा था आरोपी
पुलिस ने युवक के पास से अवैध पिस्टल और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी मिला.
Published : October 8, 2026 at 8:43 PM IST
धौलपुर: बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के सागोर गांव में गुरुवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पत्नी के ससुराल जाने से इनकार करने पर एक युवक ने कथित तौर पर खुद को चोट पहुंचा ली. घटना में युवक घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल सहित 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया है.
बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी पिंकी मीणा पुत्र महाराज सिंह मीणा, निवासी दउआ पुरा, अपनी पत्नी को लेने के लिए सागोर गांव में उसके मामा ससुर ऋषिकेश मीणा के घर पहुंचा था. पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपने मामा के घर रह रही थी. रात के समय पिंकी अपनी पत्नी को वापस ससुराल ले जाने के लिए पहुंचा. पत्नी ने उसके साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि इसके बाद पिंकी ने गुस्से में आकर खुद के बाएं हाथ पर चोट पहुंचा ली. आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी.
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पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद: सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल आरोपी को हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से मेड इन यूएसए ब्रांड की पिस्टल तथा 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि घायल पिंकी मीणा को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एहतियात के तौर पर पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मामले में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार रखने और गोली चलाने सहित अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी.