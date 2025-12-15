ETV Bharat / state

धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, कॉलोनी में हंगामा

धौलपुर: जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र की पोखर कॉलोनी में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई. बर्खास्त आरएसी जवान राजेंद्र सिसोदिया पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. आरोपी ने नौकरी दिलाने के लालच देकर नाबालिग को अपने घर पर बुलाया था. सीओ राज कृष्णा ने बताया कि राजेंद्र सिसोदिया पर लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप कॉलोनी वासियों ने लगाया है. लड़की के जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने पर आसपास के कॉलोनी वासी मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया और लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया. हालांकि इसी दैरान आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला. सीओ राज कृष्णा (ETV Bharat Dholpur)