धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, कॉलोनी में हंगामा
धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान ने नौकरी के बहाने नाबालिग को घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया.
Published : December 15, 2025 at 7:22 PM IST
धौलपुर: जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र की पोखर कॉलोनी में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई. बर्खास्त आरएसी जवान राजेंद्र सिसोदिया पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. आरोपी ने नौकरी दिलाने के लालच देकर नाबालिग को अपने घर पर बुलाया था.
सीओ राज कृष्णा ने बताया कि राजेंद्र सिसोदिया पर लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप कॉलोनी वासियों ने लगाया है. लड़की के जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने पर आसपास के कॉलोनी वासी मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया और लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया. हालांकि इसी दैरान आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला.
इसे भी पढ़ें- ट्यूशन पढ़ने गई 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, टीचर के नाबालिग भाई पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
कॉलोनी वासियों ने की मारपीट: इस बीच, आरोपी के परिजन मामले को दबाने और रफा-दफा करने के इरादे से मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए कॉलोनी वासियों ने उनके साथ मारपीट कर दी. इस घटना में एक महिला और एक पुरुष को चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. सीओ सिटी कृष्ण राज ने स्वयं मौके पर पहुंचकर लड़की को अपनी कस्टडी में लिया और मामले को शांत कराया.
सीओ ने बताया कि आरोपी राजेंद्र सिसोदिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. लड़की के परिजनों को तुरंत बुलाया गया है और उनके पर्चा बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर सजा दिलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिसोदिया एक वर्ष पूर्व आरएसी से बर्खास्त हो चुका है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी लंबित है.