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दिल्ली के शास्त्री पार्क में पार्किंग मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है.

SHASTRI PARK AREA FIRING NEWS
घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया (PHOTO: IANS)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 9:51 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का उत्तर-पूर्वी जिला एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है. शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक ई-रिक्शा पार्किंग संचालक के सीने में गोली मार दी. इस वारदात ने इलाके में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला

घटना बुलंद मस्जिद के पास की है जहां 54 वर्षीय एहसान अली, जो ई-रिक्शा पार्किंग का संचालन करते हैं, अपने काम पर मौजूद थे. इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर निशाना साधते हुए फायरिंग कर दी. एक गोली सीधे एहसान के सीने में जा लगी. गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती

खून से लथपथ एहसान को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वह फिलहाल आईसीयू में जीवन और मौत के बीच जंग जारी है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

डीसीपी संदीप लांभा ने बताया घटना की सूचना मिलते ही उत्तर-पूर्वी जिले की शास्त्री पार्क पुलिस मौके पर पहुंची. डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. हम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके, अभी हमले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है. घायल के होश में आने और उनके बयान दर्ज होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

इलाके में दहशत का माहौल

गौरतलब है कि शास्त्री पार्क और आसपास के इलाकों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. महज 10 दिन पहले इसी इलाके में मात्र 200 रुपये के मामूली विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. लगातार हो रही इन वारदातों ने स्थानीय निवासियों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है. ऐसा लगता है कि मानो बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

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शास्त्री पार्क इलाके में फायरिंग
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