मामूली कहा-सुनी में 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग, दिल्ली के ज्योतिनगर का मामला

उत्तर पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी इलाके में देर रात चाकू मारकर 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई. पुलिस जांच कर रही है.

ज्योति नगर में 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या
ज्योति नगर में 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 11:40 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र के करदमपुरी इलाके में देर रात चाकू मारकर 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई. मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्धों की पहचान कर ली है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं .

अंबेडकर कॉलेज के पीछे करदमपुरी इलाके की घटना : डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की पुलिस को देर रात सूचना मिली कि अंबेडकर कॉलेज के पीछे चाकू मारने की घटना हुई है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल किशोर को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान करदमपुरी निवासी एक 15 वर्षीय लड़के के रूप में हुई.

दिल्ली के ज्योति नगर में 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)

आरोपियों ने कहासुनी के बाद मारा चाकू : प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपितों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो झगड़े में बदल गई और इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू से वार कर दिया. वारदात के बाद दोनों संदिग्ध मौके से फरार हो गए.फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस कर रही आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा : ज्योति नगर थाना पुलिस ने प्रासंगिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसके बाद वारदात की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी.

मृतक की मां कर रही न्याय की मांग :मृतक की मां का कहना है कि शुक्रवार रात उसके बेटेे ने आलू की सब्जी और पूरी खाने की इच्छा जताई थी, उन्होंने उसके लिए आलू की सब्जी और पूरी बनाई, जैसे ही उसने खाना शुरू किया इसका एक दोस्त आ गया और वह उसे बुला कर ले गया, वह बेटे को ले जाने से मना कर रही थी. इसके बावजूद जबरदस्ती ले गया बोला कि तुरंत आ जाएगा, 10 मिनट बाद ही बेटे को चाकू मारे जाने की खबर मिली. इस घटना से इलाके के लोगों में रोष है.

