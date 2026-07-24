दिल्ली के रोहिणी में पहले युवक को मारी गोली, फिर चाकू से गोदा; हालत गंभीर
दिल्ली के रोहिणी में विद्यापति नगर में 19 वर्षीय युवक अंकित पर बदमाशों ने की फायरिंग,पैर में लगी गोली,घायल को बदमाशों ने चाकू से गोदा
Published : July 24, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रेम नगर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बीते बुधवार रात करीब 11 बजे विद्यापति नगर में 19 वर्षीय युवक अंकित पर बदमाशों ने पहले फायरिंग की और फिर चाकू से हमला कर दिया. गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है. आरोप है कि हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक बदमाश ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
डिलीवरी बॉय का काम करता था अंकित: 19 वर्षीय अंकित डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है. घटना के समय वह विद्यापति नगर इलाके में मौजूद था, तभी कुछ हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया. पहले उसके पैर में गोली मारी गई और इसके बाद चाकू से भी वार किए गए. गोली लगने से अंकित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.
घटना के चश्मदीद ने बताया कि पाठक नाम का युवक मेरे यहां ही काम किया करता है ओर कुछ लोग यहां आए और उस पर फायरिंग कर दी. गोली उसके पैर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा. फिर उन बदमाशों नें उस पर चाकू से भी हमला किया. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस तुरंत ही घायल अंकित को अस्पताल लेकर गई. वहीं अकित के दोस्त मसूद आलम का कहना है कि इस घटना के पहले भी कई बार अंकित को धमकी दी गई थी.
मामले को लेकर डीसीपी रोहिणी ने दी जानकारी :
डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इसकी जांच शुरू की ओर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. जांच के बाद ही असली वजह साफ हो पाएगा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
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