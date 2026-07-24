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दिल्ली के रोहिणी में पहले युवक को मारी गोली, फिर चाकू से गोदा; हालत गंभीर

प्रेमनगर थाना क्षेत्र में युवक को मारी गोली फिर चाकुओं से गोदा ( ETV Bharat )