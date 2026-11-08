दिवाली की सुबह राजधानी दिल्ली की बिगड़ी आवो हवा, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल ?
दिल्ली में सुबह के समय में कोहरे और धुंध से प्रदूषण खतरनाक लेवल पर,आज कई इलाकों में AQI 400 के पास
Published : November 8, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में ठंड की एंट्री हो गई है, खासतौर पर सुबह और रात में ठंड का एहसास होने लगा है. इसके अलावा सुबह के समय में कोहरे और धुंध का भी असर दिखने लगा है. दिवाली पर दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है वहीं 8 नवंबर की सुबह ही AQI कई इलाकों में 400 के पास दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार 7 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार 8 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान था. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है.आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो सकती है. दिल्ली में 8 और 13 नवंबर को अधिकतम तापमान के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है.दिल्ली में 9, 11 और 12 नवंबर को अधिकतम तापमान के 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 348, गुरुग्राम में 333, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा में 292 और नोएडा में 308 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 के पार बना हुआ है.
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