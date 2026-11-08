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दिवाली की सुबह राजधानी दिल्ली की बिगड़ी आवो हवा, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

दिल्ली में सुबह के समय में कोहरे और धुंध से प्रदूषण खतरनाक लेवल पर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में ठंड की एंट्री हो गई है, खासतौर पर सुबह और रात में ठंड का एहसास होने लगा है. इसके अलावा सुबह के समय में कोहरे और धुंध का भी असर दिखने लगा है. दिवाली पर दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है वहीं 8 नवंबर की सुबह ही AQI कई इलाकों में 400 के पास दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार 7 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.