दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ AQI फिर हुआ खराब, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने से शनिवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई.24 इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज
Published : November 29, 2026 at 8:21 AM IST
नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने से शनिवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है. शहर के 24 इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. दिल्ली में आज रविवार को भी यही स्थिति बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब ठंड के साथ कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.
मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को दिल्ली का आसमान खास तौर से साफ रहेगा. सुबह ज्यादातर इलाकों में हल्का कुहासा छाने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है. दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at Connaught Place is 300, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 29, 2026
(Visuals shot at 6:50 am) pic.twitter.com/en1fW00RTF
अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में कल शनिवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पूसा दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा। सोमवार से दिल्ली के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। वहीं, दिसंबर की शुरूआत के साथ ठंड में इजाफा होने की उम्मीद है.वहीं दिसंबर महीने की शुरुआत में ठंड में तापमान और नीची गिरेगा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 288, गुरुग्राम में 293, गाजियाबाद में 275, ग्रेटर नोएडा में 272 और नोएडा में 288 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से नीचे बना हुआ है.
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