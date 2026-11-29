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दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ AQI फिर हुआ खराब, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ AQI फिर खराब ( ETV Bharat )

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने से शनिवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है. शहर के 24 इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. दिल्ली में आज रविवार को भी यही स्थिति बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब ठंड के साथ कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को दिल्ली का आसमान खास तौर से साफ रहेगा. सुबह ज्यादातर इलाकों में हल्का कुहासा छाने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है. दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है