53 मिनट में बदले कपड़े, तीन नामांकन और भाजपा की जीत, 17 सदस्यों के बावजूद कांग्रेस नहीं बना पाई प्रधान
डीग के नगर में प्रधान चुनाव का अनोखा घटनाक्रम. बत्ती कुमारी ने कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किए तीन नामांकन.
Published : November 28, 2026 at 1:35 PM IST
डीग: राजस्थान के डीग जिले की नगर (बृजनगर) पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान ऐसा सियासी घटनाक्रम सामने आया, जिसने पंचायत चुनाव की राजनीति में हलचल मचा दी. यहां एक ही प्रत्याशी ने महज 53 मिनट के अंतराल में अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीन नामांकन दाखिल किए. खास बात यह रही कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी के कपड़े भी बदले और उनके साथ अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता भी नजर आए. आखिरकार भाजपा की बती कुमारी गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गईं. इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, नगर पंचायत समिति के सदस्य चुनाव में कांग्रेस ने कुल 29 सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसके अलावा एक समर्थित सदस्य को साथ लेकर कांग्रेस खेमे में सदस्यों की संख्या 17 हो गई थी. वहीं भाजपा के पास महज चार सदस्य थे. संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा था. भाजपा की सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने सदस्यों की उत्तर प्रदेश में बाड़ेबंदी भी कर रखी थी. इसके बावजूद प्रधान पद के नामांकन के दिन पूरा सियासी गणित बदल गया और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बना पाई.
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निर्दलीय सदस्य और नाटकीय घटनाक्रम: इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वार्ड संख्या 14 से निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुईं बत्ती कुमारी गुर्जर रहीं. उन्होंने सुबह करीब 10 बजकर 6 मिनट पर पूर्व विधायक वाजिब अली की मौजूदगी में साड़ी पहनकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें प्रत्याशी बताया. इसके करीब 53 मिनट 30 सेकंड बाद सुबह 10 बजकर 59 मिनट 30 सेकंड पर वह दोबारा नामांकन केंद्र पहुंचीं. इस बार उनका पहनावा बदल चुका था. सलवार-सूट पहनकर उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी एक और नामांकन पेश किया गया.
तीन नामांकन से चर्चा में मामला: इस तरह एक ही प्रत्याशी की ओर से कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में तीन नामांकन दाखिल किए जाने का मामला चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, एक पद के लिए निर्धारित नियमों के तहत एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन यहां राजनीतिक रूप से अलग-अलग दलों के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने की परिस्थितियों ने पूरे मामले को बेहद दिलचस्प बना दिया. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और जांच व नाम वापसी की औपचारिकताओं के बाद भाजपा की बत्ती कुमारी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया. रिटर्निंग अधिकारी दुर्गाप्रसाद मीना ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा और पद की शपथ दिलाई.
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चार सदस्यों वाली भाजपा ने 17 सदस्यीय कांग्रेस खेमे को दी मात: नगर पंचायत समिति में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद प्रधान पद भाजपा के खाते में चला जाना राजनीतिक रूप से बड़ी घटना माना जा रहा है. कांग्रेस ने 29 में से 16 सीटें जीती थीं और एक समर्थित सदस्य के साथ उसके पास 17 सदस्यों का समर्थन था. दूसरी ओर भाजपा के पास केवल चार सदस्य थे. कांग्रेस ने अपने सदस्यों को एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी तक की थी, लेकिन नामांकन की अंतिम समय-सीमा से ठीक पहले बत्ती कुमारी का भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल होने से पूरा चुनावी समीकरण बदल गया. समय-सीमा समाप्त होने के बाद कांग्रेस के लिए दूसरा प्रत्याशी उतारने का विकल्प भी नहीं बचा. नतीजन, बहुमत के बावजूद कांग्रेस प्रधान पद की दौड़ से बाहर हो गई और भाजपा निर्विरोध प्रधान बनाने में सफल रही.
वाजिब अली ने गृह राज्य मंत्री पर लगाए छल-कपट के आरोप: इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक वाजिब अली ने भाजपा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इसे सत्ता के प्रभाव में किया गया छल-कपट बताते हुए कहा, पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है. वाजिब अली ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए एक महिला प्रत्याशी के कपड़े तक बदलवाए गए और पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने गृह राज्य मंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका रही.
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पूर्व पार्षद पर विश्वासघात का आरोप: वाजिब अली ने पूर्व पार्षद अर्जुन सिंह पर भी विश्वासघात का आरोप लगाया. उनका कहना है कि चुनाव से पहले अर्जुन सिंह ने बच्चे की कसम खाकर सहयोग का भरोसा दिलाया था, लेकिन बाद में उनकी पुत्रवधू बत्ती देवी गुर्जर ने पहले कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया और फिर भाजपा के टिकट पर पर्चा भर दिया. वाजिब अली के मुताबिक, उन्होंने पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया.
नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए PCC सदस्यता से इस्तीफा: प्रधान पद पर कांग्रेस की हार के बाद पूर्व विधायक वाजिब अली ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा, पंचायत समिति चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और वह कांग्रेस का प्रधान नहीं बनवा सके, इसलिए वह इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि अब वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम करेंगे.
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कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका: नगर पंचायत समिति का यह घटनाक्रम केवल एक प्रधान पद के चुनाव तक सीमित नहीं है. यह कांग्रेस के लिए संगठनात्मक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है. जिस पंचायत समिति में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, वहां भाजपा का निर्विरोध प्रधान बन जाना कई सवाल खड़े करता है. सदस्यों की बाड़ेबंदी, समर्थन का दावा और बहुमत का गणित भी कांग्रेस की कुर्सी नहीं बचा सका. वहीं, भाजपा ने कम संख्या बल के बावजूद राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया.
53 मिनट का खेल: बत्ती कुमारी के तीन नामांकन, 53 मिनट में बदला पहनावा, दो प्रमुख नेताओं की मौजूदगी और अंत में निर्विरोध निर्वाचन ने इस चुनाव को प्रदेश की पंचायत राजनीति का चर्चित घटनाक्रम बना दिया है. अब यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ चुनावी रणनीति, दलों के भीतर समन्वय और पंचायत स्तर पर बदलते सियासी समीकरणों के अध्ययन का विषय बन गया है.
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