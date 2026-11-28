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53 मिनट में बदले कपड़े, तीन नामांकन और भाजपा की जीत, 17 सदस्यों के बावजूद कांग्रेस नहीं बना पाई प्रधान

पूर्व विधायक वाजिब अली के साथ कांग्रेस से नामांकन करती बती कुमारी एवं 53 मिनट बाद पीली साड़ी में गृह मंत्री बेढम के साथ भरा भाजपा से पर्चा . ( ETV Bharat Deeg )

डीग: राजस्थान के डीग जिले की नगर (बृजनगर) पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान ऐसा सियासी घटनाक्रम सामने आया, जिसने पंचायत चुनाव की राजनीति में हलचल मचा दी. यहां एक ही प्रत्याशी ने महज 53 मिनट के अंतराल में अलग-अलग राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीन नामांकन दाखिल किए. खास बात यह रही कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी के कपड़े भी बदले और उनके साथ अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता भी नजर आए. आखिरकार भाजपा की बती कुमारी गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गईं. इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.