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प्रेम-प्रसंग का राज खुलने के डर से की जुड़वां बेटों की हत्या! मां और प्रेमी गिरफ्तार

मौके पर जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat Deeg (File Photo) )

डीग: प्रेम-प्रसंग का राज खुलने का डर इतना भारी पड़ा कि दो मासूम जुड़वां भाइयों की जिंदगी ही छिन गई. डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बडेसरा गांव में विनय और विष्णु की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने उनकी मां प्रीति और कथित प्रेमी राजेश को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था और इसके उजागर होने के डर से दोनों ने कथित तौर पर मिलकर बच्चों की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि रात के समय धारदार हथियार से वार कर दोनों बालकों की हत्या कर दी और शवों को गांव में सुनसान स्थान पर कड़बी के पूंजों में छिपा दिया गया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.