प्रेम-प्रसंग का राज खुलने के डर से की जुड़वां बेटों की हत्या! मां और प्रेमी गिरफ्तार
पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.
Published : October 21, 2026 at 8:27 PM IST
डीग: प्रेम-प्रसंग का राज खुलने का डर इतना भारी पड़ा कि दो मासूम जुड़वां भाइयों की जिंदगी ही छिन गई. डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बडेसरा गांव में विनय और विष्णु की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने उनकी मां प्रीति और कथित प्रेमी राजेश को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था और इसके उजागर होने के डर से दोनों ने कथित तौर पर मिलकर बच्चों की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि रात के समय धारदार हथियार से वार कर दोनों बालकों की हत्या कर दी और शवों को गांव में सुनसान स्थान पर कड़बी के पूंजों में छिपा दिया गया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.
नाना की रिपोर्ट से दोहरे हत्याकांड की जांच: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. के निर्देशन में चलाए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, घटनास्थल के निरीक्षण और पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा किया. दो नाबालिग बच्चों की हत्या के इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 को बडेसरा निवासी घनश्याम (64) पुत्र भंवर सिंह ने जनूथर थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में उन्होंने अपने दो नवासे विनय और विष्णु की हत्या और उनके शव देशराज के बाड़े में छिपाने की सूचना दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच थाना प्रभारी रामभरोसी को सौंपी.
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हर कड़ी को जोड़ा: एसपी के अनुसार, दो मासूम बच्चों की हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी को जोड़ने के लिए अलग-अलग पहलुओं पर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक ने मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए और संदिग्ध परिस्थितियों की गहनता से पड़ताल करने को कहा.
विशेष टीमों ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य: हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम, डॉग स्क्वायड और एमओबी टीम से करवाया. इन टीमों के माध्यम से घटनास्थल से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए.
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ग्रामीणों से पूछताछ बनी अहम कड़ी : पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम ने गांव में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों से पूछताछ की. गोपनीय सूचनाएं एकत्र कीं. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को आपस में जोड़कर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया. जांच आगे बढ़ने के साथ ही मृतक बच्चों की मां प्रीति और गांव के ही राजेश के बीच प्रेम-प्रसंग का पहलू सामने आया. इसके बाद पुलिस ने इस रिश्ते और बच्चों की हत्या के बीच संभावित संबंध की गहनता से जांच की.
प्रेम-प्रसंग का राज खुलने का डर: पुलिस जांच में सामने आया कि प्रीति का गांव के राजेश से प्रेम-प्रसंग था. पुलिस का दावा है कि इस संबंध का राज खुलने के डर से दोनों ने मिलकर जुड़वां भाइयों की हत्या करने की साजिश रची. रात में दोनों ने विनय और विष्णु पर कुल्हाड़ी से वार किए. इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई. वारदात के बाद शवों को घर से कुछ दूर सुनसान जगह ले गए और कड़बी के पूंजों में छिपा दिया. दोनों बच्चों की हत्या और शव छिपाने की घटना ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए. जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया.
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आरोपियों ने कबूला जुर्म: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात में संलिप्तता स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने प्रीति और राजेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों और तथ्यों की जांच कर रही है. दो जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में मां और उसके कथित प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब शेष साक्ष्यों को जुटाने में लगी है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है.
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