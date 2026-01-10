डीग: शादी के सपने बेचकर ठग लिए 150 करोड़ रुपए, फर्जी मैरिज ब्यूरो के मास्टरमाइंड गिरफ्तार
डीग में फर्जी मैरिज ब्यूरो के जरिए शादी करवाने का झांसा देकर 150 करोड़ रुपये ठगने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : January 10, 2026 at 7:55 PM IST
भरतपुर: डीग जिले में शादी के सपनों को हकीकत में बदलने का झांसा देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठने वाले एक फर्जी मैरिज ब्यूरो का राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश किया है. अपंजीकृत इस ब्यूरो के जरिए देश-विदेश में शानदार रिश्ते कराने का दावा करके करीब 50 लोगों से लगभग 150 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले मुख्य दो आरोपियों को डीग बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और बचने के लिए लगातार अपना वेशभूषा और ठिकाना बदलते रहते थे.
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई: डीग एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि थाना कैथवाड़ा के थानाधिकारी ताराचंद शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले वांछित आरोपी सैकुल और असरू डीग बस स्टैंड पर मौजूद हैं और कहीं फरार होने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तुरंत डीग बस स्टैंड पर छापेमारी की. पुलिस की मौजूदगी देखते ही दो संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके सफलतापूर्वक पकड़ लिया.
आरोपियों की पहचान: एसपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों की पहचान सैकुल पुत्र जुहुरू (30 वर्ष), निवासी नंदेरा, थाना कामां, जिला डीग और असरू पुत्र खेराती (62 वर्ष), निवासी नीमला, थाना कैथवाडा, जिला डीग के रूप में हुई. जांच में पता चला कि ये दोनों अपंजीकृत और फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालित कर रहे थे. आरोपियों ने शादी योग्य युवक-युवतियों और उनके परिवार वालों को बेहतरीन रिश्ते, विदेश में बसे दूल्हे-दुल्हन और जल्द शादी कराने का लालच देते थे और इसके एवज में वे लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक वसूलते थे. आरोपियों के खिलाफ थाना कैथवाड़ा के अलावा डीग और अलवर जिलों के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के 50 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि अब तक वे कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं.
एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नए कानूनों के तहत ठगी से अर्जित संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी. इस सफल कार्रवाई में थाना कैथवाडा पुलिस, डीएसटी टीम और साइबर सेल डीग की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पूछताछ के दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि इस संगठित ठगी गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आएंगे, जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी.
