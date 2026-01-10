ETV Bharat / state

डीग: शादी के सपने बेचकर ठग लिए 150 करोड़ रुपए, फर्जी मैरिज ब्यूरो के मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: डीग जिले में शादी के सपनों को हकीकत में बदलने का झांसा देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठने वाले एक फर्जी मैरिज ब्यूरो का राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश किया है. अपंजीकृत इस ब्यूरो के जरिए देश-विदेश में शानदार रिश्ते कराने का दावा करके करीब 50 लोगों से लगभग 150 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले मुख्य दो आरोपियों को डीग बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और बचने के लिए लगातार अपना वेशभूषा और ठिकाना बदलते रहते थे. मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई: डीग एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि थाना कैथवाड़ा के थानाधिकारी ताराचंद शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले वांछित आरोपी सैकुल और असरू डीग बस स्टैंड पर मौजूद हैं और कहीं फरार होने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तुरंत डीग बस स्टैंड पर छापेमारी की. पुलिस की मौजूदगी देखते ही दो संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके सफलतापूर्वक पकड़ लिया. इसे भी पढ़ें- धार्मिक गतिविधियों के नाम पर 4.73 करोड़ की धोखाधड़ी, चार ट्रस्टियों के खिलाफ केस दर्ज