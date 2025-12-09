ETV Bharat / state

जेल में प्रवासी राजस्थानी दिवस की झलक, बंदियों ने बनाई आकर्षक सैंड आर्ट

यह कलाकृति राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, उसके जीवंत रंगों और गौरवशाली इतिहास को एक अनूठे रूप में प्रदर्शित करती है. जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस आकर्षक सैंड आर्ट में प्रवासी राजस्थानी दिवस के 'लोगो' के अनुरूप राजस्थान की पहचान माने जाने वाली पारंपरिक झरोखा शैली को प्रमुखता से उकेरा गया है.

जयपुरः दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में बंदियों के भीतर छिपी रचनात्मक ऊर्जा मंगलवार को एक भव्य कलाकृति के रूप में सामने आई. बंदियों ने प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में जेल परिसर के उद्यान क्षेत्र में एक सुंदर और प्रतीकात्मक सैंड आर्ट का निर्माण किया.

मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का किया इस्तेमालः जेल अधीक्षक ने बताया कि कलाकृति में राज्य का स्पष्ट नक्शा, मरुभूमि के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की आकृतियां तथा अनेक रंग-बिरंगे सांस्कृतिक प्रतीकों को अत्यंत बारीकी और कुशलता से दर्शाया गया है. बंदियों ने इस कलाकृति के निर्माण के लिए मिट्टी, प्राकृतिक रंगों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग किया.

उद्योग विभाग के उपनिदेशक ने सराहाः सैंड आर्ट का विमोचन करते हुए उप निदेशक उद्योग पीयूष अग्रवाल ने बंदियों के प्रयास की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह कलाकृति राजस्थान की अमूल्य धरोहर, मरु-संस्कृति और अपनी मिट्टी से जुड़े गर्व को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है. अग्रवाल ने कला को पुनर्वास का एक सशक्त माध्यम बताते हुए जोर दिया कि ऐसे रचनात्मक प्रयास बंदियों के जीवन में नया आत्मविश्वास और सम्मान की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बंदियों की मेहनत से बनी कलाकृतिः मूर्तिकार राजेश शर्मा, संदीप अग्रवाल, महेश शाह और राजाराम जैसे बंदियों ने रंग योजना, डिजाइन और उभार तकनीक पर कई दिनों तक मेहनत की. यह सृजनात्मक पहल न सिर्फ प्रवासी राजस्थानी दिवस को जेल में जीवंत करती है, बल्कि यह एक सशक्त संदेश भी देती है कि यदि सही दिशा और प्रेरणा मिले, तो हर व्यक्ति अपनी कलात्मक ऊर्जा को समाजोपयोगी बनाकर नई राह पर चल सकता है.