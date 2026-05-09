दौसा में जमीन विवाद में युवक को जिंदा जलाने का प्रयास, 50 फीसदी झुलसा
जमीन को एक पक्ष ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बेच दिया. जमीन के विक्रय को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई. इसी पर विवाद बढ़ा.
Published : May 9, 2026 at 4:55 PM IST
दौसा: जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के लोटवाड़ा गांव में शनिवार को जमीन विवाद में युवक झुलस गया. युवक पर डले ज्वलनशील पदार्थ पर उसके चाचा ने माचिस की तिल्ली फेंक दी. आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया. युवक को पुलिस और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है. घटना से गांव में तनाव है एवं पुलिस जाप्ता तैनात किया है.
खातेदारी भूमि बेचने को लेकर विवाद: लोटवाड़ा में जगदीश मीणा और मान सिंह मीणा पक्ष के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद था. विवादित जमीन को एक पक्ष ने बड़ाबास निवासी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बेच दिया था. जमीन के विक्रय को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई. मामला पहले से विवादित बताया जा रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लगातार तनातनी थी. शनिवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद झगड़े में बदल गया. सूचना मिलते ही बैजूपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.
चाचा ने लगाई आग: थाना प्रभारी जगदीश शर्मा ने बताया कि अपना पक्ष मजबूत करने के उद्देश्य से एक पक्ष के रवि मीणा पर ज्वलनशील पदार्थ डला था, उस पर उसके चाचा जगदीश ने उसे आग लगा दी. देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजनों और पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते युवक को बचाने का प्रयास किया. आग से घिरे युवक को तुरंत पास में बने पानी के हौद में डाला. आग पर काबू पाने के बाद गंभीर हालत में युवक को बैजूपाड़ा अस्पताल ले गए. युवक करीब 50 फीसदी तक झुलस गया.
बचाव करते पुलिसकर्मी झुलसे: सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में युवक को बचाने के दौरान एक महिला समेत 3 पुलिसकर्मियों के हाथ झुलस गए. आग लगाने वाले जगदीश को डिटेन किया है.
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