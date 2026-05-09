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दौसा में जमीन विवाद में युवक को जिंदा जलाने का प्रयास, 50 फीसदी झुलसा

पुलिस थाना बैजूपाड़ा. ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के लोटवाड़ा गांव में शनिवार को जमीन विवाद में युवक झुलस गया. युवक पर डले ज्वलनशील पदार्थ पर उसके चाचा ने माचिस की तिल्ली फेंक दी. आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया. युवक को पुलिस और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है. घटना से गांव में तनाव है एवं पुलिस जाप्ता तैनात किया है. खातेदारी भूमि बेचने को लेकर विवाद: लोटवाड़ा में जगदीश मीणा और मान सिंह मीणा पक्ष के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद था. विवादित जमीन को एक पक्ष ने बड़ाबास निवासी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को बेच दिया था. जमीन के विक्रय को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई. मामला पहले से विवादित बताया जा रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लगातार तनातनी थी. शनिवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद झगड़े में बदल गया. सूचना मिलते ही बैजूपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पढ़ें: धौलपुर में आपसी विवाद में चली गोली, युवक की मौत