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भरतपुर: सरकारी नौकरी जॉइन करने से पहले युवक की दर्दनाक मौत, बस ने बाइक को मारी टक्कर

परिजन अमृत सेन ने बताया कि मृतक युवक का नाम सौरभ था. सौरभ फिलहाल एक दुकान पर काम करता था, लेकिन हाल ही में उसकी सरकारी नौकरी लगी थी. उसे सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में नियुक्ति मिली थी. पहले उसकी ड्यूटी ब्यावर क्षेत्र में लगाई गई थी, लेकिन वहां सीट खाली नहीं होने के कारण जॉइनिंग में देरी हो गई, अब उसे सोमवार को दौसा में ड्यूटी जॉइन करनी थी.

भरतपुर: सरकारी नौकरी लगने की खुशी अभी परिवार ठीक से मना भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबकुछ छीन लिया. शनिवार को युवक की भरतपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि बस की टक्कर के बाद ट्रक ने कुचल दिया. हेलमेट पहनने के बावजूद युवक की जान नहीं बच सकी.

पीछे से आ रहे ट्रेलर ने कुचला: शनिवार सुबह सौरभ महुवा से भरतपुर किसी जरूरी दस्तावेज संबंधी काम से आ रहा था. इसी दौरान रास्ते में पीछे से आ रही एक बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया. हादसा इतना भीषण था कि युवक का हेलमेट पूरी तरह कुचल गया और गंभीर सिर की चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही थाना सेवर पुलिस मौके पर पहुंची. एएसआई रामबाबू ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. परिवार के लोगों का कहना है कि सौरभ घर का सहारा था और सरकारी नौकरी लगने के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन जॉइनिंग से पहले ही हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया.

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