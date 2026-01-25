कैथल में प्रभात फेरी निकाल रहे लोगों के ऊपर शख्स ने चढ़ाई कार, 2 महिलाओं की मौत, 15 घायल
कैथल में प्रभात फेरी निकाल रहे लोगों के ऊपर एक व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ा दी. हादसे में 2 की मौत और 15 घायल हो गए.
Published : January 25, 2026 at 2:34 PM IST
कैथलः हरियाणा के कैथल जिले के ढांड में गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष में प्रभात फेरी निकाली गई थी. इसी दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर एक व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए. घायलों में भी कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. ज्यादातर लोगों की आंतरिक चोटें हैं. चालक मौके से फरार होने में सफल रहा.
फ्रंट सीट पर नशीला पदार्थ का दावाः ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गाड़ी में फ्रंट सीट पर नशीला पदार्थ (चूड़ा पोस्त) था. साथ ही गाड़ी चालक भी नशे में थे. मौके पर मौजूद सोहनलाल और रोहतास ने बताया कि "आज सुबह करीब 6:00 बजे गुरु रविदास जी की पालकी निकल रहे थे जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे. इसी दौरान एक ऑल्टो K10 गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोकने का प्रयास भी किया गया लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी."
रोहतास के मुताबिक "कार सवार शख्स ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी. जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई. मृतकों में 50 वर्षीय दर्शिनी देवी और 20 वर्षीय प्रियंका शामिल हैं. करीब 15 श्रद्धालु घायल हो गए और घायलों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है."
कई अस्पतालों में भर्ती हैं घायलः घटना की सूचना के बाद के सिविल लाइन थाना के डीएसपी बलविंदर कुमार कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों का इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि "कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल में 10 श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनमें से दो महिलाओं की मौत हो चुकी है. वहीं आठ घायल हैं. परिजनों से यह भी पता चला है कि यहां भर्ती इनके अलावा भी दूसरे अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है."