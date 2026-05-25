ETV Bharat / state

पायलट ने एनटीए को बताया 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी', बोले-सरकार हर मोर्चे पर विफल

सीबीआई को जांच देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया: पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने सीबीआई को जांच देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. साल 2024, 25-26 में भी पेपर आउट हुए थे, जब पेपर पकड़ा जाता है तब कैंसिल करते हैं .ऐसे कितने ही पेपर हुए हैं, जिनमें नकल हुई है. अगर सरकार को वास्तव में नौजवानों की चिंता होती तो कुछ कारगर कदम उठाए जाने चाहिए थे. जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी. लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. सरकार को केवल सत्ता से प्रेम है और उसे सत्ता में बने रहना है.

जयपुर: नीट पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में बड़े आंदोलन के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने एनटीए को 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी' करार देते कहा, सरकार इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है. केंद्र सरकार शिक्षा, बेरोजगारी, विदेश और ऊर्जा नीति हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है. पायलट ने सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा, जब पांच राज्यों के चुनाव चल रहे थे, तब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की भनक जनता को नहीं लगने दी. चुनाव संपन्न हो गए, तब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. अगर चुनाव के दौरान सरकार को बताना चाहिए था कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों से तेल कम खाने, पेट्रोल डीजल की बचत करने और सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं. सरकार का महंगाई पर ध्यान नहीं है, सरकार का एजेंडा केवल चुनाव जीतना है. विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना है और उन्हें बदनाम करना है.

कांग्रेस एकजुट, नीट मामले में आंदोलन जारी रखेंगे: पायलट ने कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुट है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे ताकि केंद्र की आंख खुल सके. प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर रहे हैं, लेकिन बयान केवल जनता के लिए है. जिम्मेदारी केवल जनता पर डाल रहे हैं. भाजपा नेताओं को केवल अपने पदों से मतलब है. चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे पेट्रोलियम मंत्री हों. ये लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं. पीएम को चाहिए कि जो विभाग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करें. मध्यम और गरीब लोग नीट परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो बड़ा नुकसान होता है. पेपर माफिया करोड़ों रुपए खर्च कर पेपर खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं. सरकार को बताना चाहिए कि इन दिनों कितनी संस्थानों पर कार्रवाई हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया. पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक भी अभ्यर्थियों ने ही पकड़ा था. अभ्यर्थियों ने बताया कि गैस और परीक्षा पेपर एक जैसे है, तब जाकर पेपर कैंसिल किया क्योंकि तब बात सरकार के हाथ से निकल गई थी.

ऊर्जा और विदेश नीति सर्वप्रथम होनी चाहिए: अमेरिकी विदेश मंत्री के जयपुर दौरे को लेकर पायलट बोले, तमाम सरकारों ने संयमित विदेश नीति बनाई थी, जिससे हर देश से हमारे अच्छे संबंध रहे. हमारे मान सम्मान की रक्षा करना, हमारी ऊर्जा और विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम होना चाहिए.अगर कोई यह कहे कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, इस तरह का दखल ठीक नहीं है. चाहे रूस हो, अमेरिका हो सबसे बराबरी से बात करनी चाहिए. कोई हमारी संप्रभुता पर हमला करता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अमेरिका खुद सीज फायर की घोषणा करता है, ये ठीक नहीं है. हम ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल लेंगे, इस तरह अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?. सरकार ने जो नीति बनाई है उसे हमारे कपास और सोयाबीन के किसान बर्बाद हो जाएंगे. अगर उन पर आक्रमण होगा और हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारी विदेश नीति किस काम की.

पढ़ें: NEET पेपर लीक के खिलाफ NSUI का जयपुर में शांति मार्च, NTA बैन की मांग

हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार: पायलट ने कहा कि सरकार को निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कई बार कोर्ट से फटकार पड़ चुकी. अब हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने को कहा. चुनाव नहीं होने से राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है. इसके बावजूद भी यह निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कर रहे हैं. अभी भी सरकार चुनाव टालने के लिए फिर से कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हार के डर से सरकार चुनाव नहीं कर रही. उसे पता है कि अगर चुनाव हुए तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा.

पढ़ें: पेट्रोल–डीजल बचाने की अपील: कांग्रेस–भाजपा ने एक–दूसरे लगाए 'राजनीतिक नौटंकी' के आरोप