प्रसूताओं की मौत का मामला: बूंदी में सड़कों पर उतरे पीड़ित परिवार, बोले- इंसाफ मिला ना मदद...
महावर कोली समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. दो पीड़ित परिवारों के लिए मांगे 50-50 लाख मुआवजा.
Published : June 3, 2026 at 7:03 PM IST
बूंदी: कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत का मामला अब फिर तूल पकड़ने लगा है. घटना के तीन सप्ताह बाद भी पीड़ित परिवारों को ना न्याय मिला और ना आर्थिक सहायता. इससे पीड़ित परिवारों में रोष है. मृत प्रसूताओं के परिजन तथा महावर कोली समाज के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई एवं आर्थिक सहायता की मांग की. प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. पीड़ित परिवार बोले- अब तक जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन न्याय और सहायता दूर की कौड़ी है.
डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग: महावर कोली समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम महावर ने कहा कि 11 मई को कोटा मेडिकल कॉलेज एवं जेके लोन महिला चिकित्सालय में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद कोली समाज की दो महिलाओं की मौत हो गई थी. मृतकों में पिंकी महावर पत्नी चन्द्रप्रकाश महावर निवासी श्रीराम नगर, डीसीएम कोटा तथा प्रिया महावर पत्नी रोहित महावर निवासी सुवासा, बूंदी शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों महिलाओं की मौत चिकित्सकीय लापरवाही का परिणाम है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी चिकित्सकों एवं संबंधित स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.
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उग्र आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारियों ने कहा- प्रसव जैसी सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान दो महिलाओं की मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया. दोनों परिवार सदमे में हैं. नवजात बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया. परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ऐसे में सरकार और प्रशासन का दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवारों को राहत दें. समाज ने चेताया कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. यह केवल दो परिवारों का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता के विश्वास का प्रश्न है.
50-50 लाख मुआवजे की मांग: अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष चतुर्भुज महावर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा एवं दोनों मृतकाओं के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में समाज अध्यक्ष महेन्द्र महावर कोली, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश, रमेश महावर, प्रेमचंद महावर, भेरूलाल महावर आदि मौजूद थे.
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