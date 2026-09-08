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सांडवा पुलिस ने महज डेढ़ घंटे में खोली अपहरण की वारदात...7 वर्षीय बच्ची को सकुशल छुड़ाया

सांडवा थाना पुलिस ने आरोपी को बाइक समेत पकड़ा. अपहरण की सूचना पर थाने पहुंचे ग्रामीण.

Sandwa Police Station, Churu
सांडवा थाना पुलिस, चूरू (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 4:03 PM IST

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चूरू: जिले की सांडवा पुलिस ने महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी दिखाते हुए 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया. अपहरण की सूचना मिलने के महज डेढ़ घंटे में पुलिस ने बच्ची को ना केवल सकुशल बरामद किया बल्कि आरोपी को बाइक के साथ राउंडअप कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही थाना परिसर में ग्रामीण जमा हो गए.

तुरंत बनाई चार टीमें: सांड़वा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह करीब 6:10 बजे 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण की घटना हुई. इसके बाद 7:50 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली. सांडवा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और चार टीमें गठित कर बच्ची और आरोपी की तलाश शुरू की.

सीसीटीवी एवं थाने में जुटी भीड़ (Churu police)

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बाइक समेत राउंड अप : थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने ग्रामीणों और सीएलजी सदस्यों के सहयोग के साथ तकनीकी एवं जमीनी सूचनाओं के आधार पर तलाश तेज की. करीब 9:30 बजे पुलिस टीम ने सांडवा गांव के उडवाला सड़क मार्ग पर आरोपी को बाइक समेत राउंड अप किया. उससे बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

थाने में जुटी भीड़: बच्ची के अपहरण की सूचना क्षेत्र में फैलते ही ग्रामीणों में चिंता फैल गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने में एकत्र हो गए. बच्ची के सकुशल मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली. पुलिस ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट, अपहरण और छेड़छाड़ से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. नाबालिग की माता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

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GIRL RESCUED SAFELY
ACCUSED CAUGHT WITH BIKE
CROWD GATHERED AT POLICE THANA
ABDUCTION OF MINOR IN CHURU

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