चूरू: जबरन शराब पिलाकर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

चूरू: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

महिला थानाधिकारी रचना बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि हनुमानगढ़ निवासी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया. आरोपी महिला का रिश्तेदार भी है. शिकायत में आरोप है कि युवक ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ऐलनाबाद ले जाकर रखा और वहां पर रोजाना शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और जबरन गलत हरकतें करता था. पीड़िता के अनुसार पूरी घटना दिसंबर 2025 में हुई.

जबरन शराब पिलाकर की हैवानियत: थानाधिकारी ने जानकारी दी कि पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने क्रूरता की हदें पार करते हुए उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ हैवानियत की. पीड़िता की गुमशुदगी पर उसके परिजनों ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. बाद में पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा गया. घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी वारदात बताई और फिर परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया.