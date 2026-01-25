ETV Bharat / state

चूरू: जबरन शराब पिलाकर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

चूरू में महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म और मारपीट की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.

MARRIED WOMAN PHYSICALLY ABUSED
महिला थाना, चूरू (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

महिला थानाधिकारी रचना बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि हनुमानगढ़ निवासी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया. आरोपी महिला का रिश्तेदार भी है. शिकायत में आरोप है कि युवक ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ऐलनाबाद ले जाकर रखा और वहां पर रोजाना शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और जबरन गलत हरकतें करता था. पीड़िता के अनुसार पूरी घटना दिसंबर 2025 में हुई.

इसे भी पढ़ें- अपहरण व दुष्कर्म मामले का खुलासा, अहमदाबाद से नाबालिग बालिका दस्तयाब, 2 आरोपी गिरफ्तार

जबरन शराब पिलाकर की हैवानियत: थानाधिकारी ने जानकारी दी कि पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने क्रूरता की हदें पार करते हुए उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ हैवानियत की. पीड़िता की गुमशुदगी पर उसके परिजनों ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. बाद में पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा गया. घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी वारदात बताई और फिर परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया.

पति से अनबन के कारण पीहर में रह रही थी: पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति से अनबन के कारण वह पीहर (मायके) में मां-बाप के पास रह रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे अगवा कर ऐलनाबाद ले जाकर उसके साथ गलत हरकतें कीं. विरोध करने पर आरोपी मारपीट करता था और शादी का झूठा वादा करता रहा. अंत में जब पीड़िता ने शादी के लिए जिद की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: महिला थानाधिकारी रचना बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण राजकीय अस्पताल में करवाया गया है. आरोपी की तलाश में महिला थाना पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.

इसे भी पढ़ें- इवेंट में काम का झांसा- फार्म हाउस में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

TAGGED:

जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म
चूरू में विवाहिता के साथ दुष्कर्म
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
MARRIED WOMAN PHYSICALLY ABUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.