ETV Bharat / state

चूरू में भीषण सड़क हादसा: कोलकाता के श्रद्धालुओं की ट्रेवलर को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 की मौत 15 घायल

चूरू: जिले के सुजानगढ़ में सालासर सड़क मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर पुष्कर जा रहे कोलकाता निवासी एक ही परिवार के श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर गाड़ी को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेवलर गाड़ी पुलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई. हादसे में दो महिलाओं और एक किशोरी सहित कुल तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल तीन श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है.

परिवार दर्शन कर लौट रहा था: सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि कोलकाता (पश्चिम बंगाल) का एक ही परिवार ट्रेवलर गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आया हुआ था. सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद सभी लोग पुष्कर के लिए रवाना हुए थे. बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर का पिछला हिस्सा ट्रेवलर से टकरा गया. हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल छा गया. स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और अस्पताल पहुंचाया.