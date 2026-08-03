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चूरू में भीषण सड़क हादसा: कोलकाता के श्रद्धालुओं की ट्रेवलर को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 की मौत 15 घायल

सुजानगढ़-सालासर सड़क पर बोबासर पुलिया के पास सोमवार को दर्दनाक हादसा हुआ. घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

Sujangarh road accident
हादसे में क्षतिग्रस्त ट्रेवलर (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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चूरू: जिले के सुजानगढ़ में सालासर सड़क मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर पुष्कर जा रहे कोलकाता निवासी एक ही परिवार के श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर गाड़ी को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेवलर गाड़ी पुलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई. हादसे में दो महिलाओं और एक किशोरी सहित कुल तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल तीन श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है.

परिवार दर्शन कर लौट रहा था: सुजानगढ़ सदर थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि कोलकाता (पश्चिम बंगाल) का एक ही परिवार ट्रेवलर गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आया हुआ था. सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद सभी लोग पुष्कर के लिए रवाना हुए थे. बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर का पिछला हिस्सा ट्रेवलर से टकरा गया. हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल छा गया. स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और अस्पताल पहुंचाया.

थानाधिकारी मुकुट बिहारी (ETV Bharat Churu)

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प्रशासन और पुलिस पहुंची मौके पर: सूचना मिलते ही सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे की खबर मिलते ही उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा और सदर थाना अधिकारी मुकुट बिहारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार की जानकारी ली.

डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मियों की टीम तुरंत राहत और उपचार में जुट गई. थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि हादसे में 65 वर्षीय उर्मिला, 70 वर्षीय सुशीला और 15 वर्षीय किशोरी आनंदी की मौत हो गई, बाकि घायलों का इलाज जारी है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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