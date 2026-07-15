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जमीन विवाद में निर्दोष की हत्या: आरोपियों ने कैंपर से दूसरे पक्ष की जगह प्रभु राम मेघवाल को कुचला

तेज रफ्तार कैंपर से मारी टक्कर: डीएसपी कुलदीप वालिया ने बताया कि मृतक के पुत्र लीलाधर मेघवाल ने भानीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि गांव के धर्मकांटा कार्यालय के सामने कुछ लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी सावर गांव के मैनपाल पुत्र मदनलाल सारण और मुकेश पुत्र देवीलाल सारण तेज रफ्तार कैंपर लेकर वहां पहुंचे और बैठे लोगों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया. अन्य लोग तो जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनके पिता प्रभु राम मेघवाल कैंपर की टक्कर से बुरी तरह घायल हो गए.

चूरू: जिले के सरदारशहर उपखंड के भानीपुरा थाना क्षेत्र के सावर गांव में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली. आरोप है कि दो युवक कैंपर वाहन लेकर विरोधी पक्ष के लोगों को कुचलने की नीयत से पहुंचे, लेकिन वे बच निकले. इस दौरान टायर पंचर की दुकान के पास कुर्सी पर बैठे 50 वर्षीय प्रभु राम मेघवाल वाहन की चपेट में आ गए.

बीकानेर ले जाते समय तोड़ा दम: डीएसपी ने बताया कि घायल प्रभु राम को सबसे पहले सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को वापस सरदारशहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: डीएसपी कुलदीप वालिया ने बताया कि सावर गांव में लंबे समय से दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी लोग विरोधी पक्ष के सदस्यों को निशाना बनाकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान निर्दोष प्रभु राम मेघवाल वाहन की चपेट में आ गए. पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है.

मांगों को लेकर परिजनों का धरना: घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्रवाई और उचित मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया है. परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक धरना जारी रहेगा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.

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