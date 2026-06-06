चित्तौड़गढ़ में तस्करी के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, कई थानों में मामले हैं दर्ज
आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आधा दर्जन मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं.
Published : June 6, 2026 at 5:03 PM IST
चित्तौड़गढ़ः अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत निकुंभ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने कुख्यात तस्कर रतनलाल जाट की करीब 1 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति फ्रीज करवा दी है. इस आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आधा दर्जन मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगातार कार्रवाई जारी है. निकुंभ थाना इलाके में स्थित उठेंल गांव निवासी तस्करी के आरोपित रतनलाल पुत्र जमनालाल जाट के खिलाफ डबोक उदयपुर, रेवदर सिरोही, गुड़ामालानी बाड़मेर और भादसोड़ा चित्तौड़गढ़ थानों में NDPS एक्ट के कई केस दर्ज हैं.
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मकान व वाहन फ्रीजः इसके मादक पदार्थ तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली थी. इस पर पुलिस ने जांच कर सूची बनाई. इस संबंध में गत 4 मई को पुलिस ने दिल्ली स्थित COMPETENT AUTHORITY & ADMINISTRATOR SAFEMA & NDPS ACT को फ्रीजिंग का प्रस्ताव भेजा था. सुनवाई के बाद स्थायी अनुमोदन मिल गया और अब मकान व चारों वाहनों को फ्रीज कर दिया गया है. इसके तहत पुलिस ने पटवार हल्का पिंड, खसरा नंबर 210 में बना मकान के अलावा चार वाहन फ्रीज किए हैं. इस कार्रवाई में निकुंभ थानाधिकारी राम सिंह, हेड कांस्टेबल उगमाराम, कांस्टेबल योगेश, प्रहलाद, थानसिंह, सूर्यपाल और टंवरसिंह शामिल रहे.