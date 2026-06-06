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चित्तौड़गढ़ में तस्करी के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, कई थानों में मामले हैं दर्ज

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को फ्रीज किया. ( ETV Bharat CHITTORGARH )

चित्तौड़गढ़ः अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत निकुंभ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने कुख्यात तस्कर रतनलाल जाट की करीब 1 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति फ्रीज करवा दी है. इस आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आधा दर्जन मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगातार कार्रवाई जारी है. निकुंभ थाना इलाके में स्थित उठेंल गांव निवासी तस्करी के आरोपित रतनलाल पुत्र जमनालाल जाट के खिलाफ डबोक उदयपुर, रेवदर सिरोही, गुड़ामालानी बाड़मेर और भादसोड़ा चित्तौड़गढ़ थानों में NDPS एक्ट के कई केस दर्ज हैं.