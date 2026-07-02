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चित्तौड़गढ़ कॉलेज में डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया, बड़े भाई की जगह 11वीं का छात्र दे रहा था एग्जाम

चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फ्लाइंग टीम ने 11वीं के छात्र को बड़े भाई के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा.

चित्तौड़गढ़ कॉलेज में डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया
चित्तौड़गढ़ कॉलेज में डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 7:35 PM IST

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चित्तौड़गढ़: प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही बड़े एग्जाम में डमी अभ्यर्थियों के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कॉलेज स्तर की परीक्षाओं में भी डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है. जिले के सबसे बड़े कॉलेज चित्तौड़गढ़ स्थित महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी डमी छात्र के परीक्षा देने का मामला सामने आया है. कॉलेज की फ्लाइंग टीम ने एक 11वीं के छात्र को उसके बड़े भाई के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा.

कॉलेज प्राचार्य डॉ एचएन व्यास ने बताया कि महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही है. कॉलेज में गुरुवार को भी विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही थी. इस दौरान कॉलेज की ओर से गठित फ्लाइंग टीम ने जांच शुरू की. इस टीम को जांच में सामने आया कि प्रथम वर्ष के छात्र महेश धनगर के स्थान पर उसका छोटा भाई, जो वर्तमान में 11वीं कक्षा का छात्र है, परीक्षा दे रहा था.

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फ्लाइंग टीम को हुआ संदेह: जांच करने पर डमी छात्र होने का मामला उजागर हो गया. इसकी उम्र के अनुसार नहीं लग रहा था कि यह प्रथम वर्ष का छात्र है. साथ ही रिकॉर्ड से फोटो का मिलान किया तो वह भी सही नहीं पाया गया. इस पर फ्लाइंग टीम ने इस छात्र से संदेह के आधार पर पूछताछ शुरू की. बाद में से थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डमी छात्र को डिटेन कर लिया. महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एचएन व्यास ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कॉलेज प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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