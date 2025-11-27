प्रेम प्रसंग को लेकर मौसम विभाग के टावर पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद उतरा
युवक 100 फीट ऊंचे मौसम विभाग टावर पर चढ़ा, जिसे पुलिस-परिजनों ने घंटों समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा.
Published : November 27, 2025 at 2:31 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के भीलवाड़ा मार्ग पर किरखेड़ा स्थित मौसम विभाग कार्यालय परिसर में लगे करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर गुरुवार दोपहर एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया. प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के कारण युवक ने यह कदम उठाया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाने के एसआई देवीलाल सेन ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे मिश्रौली की पीपली निवासी गोविंद रेगर (उम्र करीब 22 वर्ष) मौसम विभाग कार्यालय का गेट खुला देखकर अंदर घुस गया और टावर पर चढ़ गया. मौसम विभाग का परिसर दिन में खुला रहता है, जिसका फायदा उठाकर वह अंदर पहुंचा. पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी, कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत, एसआई देवीलाल सेन सहित पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा. पुलिस ने पहले समझाइश का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं माना. इसके बाद उसके परिजनों को बुलाया गया. सिविल डिफेंस टीम को भी मौके पर तैनात किया गया.
समझाइश के बाद उतरा नीचे: युवक ने टावर पर से पुलिस को बताया कि उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग था और युवती के परिजनों ने उसके खिलाफ चंदेरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिससे वह परेशान था. पुलिस चंदेरिया थाने से भी मामले की जानकारी जुटा रही है. घंटों चली बातचीत के बाद युवक कुछ नीचे की ओर आया. कोतवाली सीआई तुलसीराम ने उससे बात की और आखिरकार परिजनों के समझाने पर वह नीचे उतर आया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इधर, टावर पर युवक के चढ़ने की खबर शहर में तेजी से फैली. भीलवाड़ा मार्ग पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने परिसर को खाली करवाया और यातायात सुचारु रखा. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई जारी है.