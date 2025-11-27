ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग को लेकर मौसम विभाग के टावर पर चढ़ा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद उतरा

मौसम विभाग के टावर पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर के भीलवाड़ा मार्ग पर किरखेड़ा स्थित मौसम विभाग कार्यालय परिसर में लगे करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर गुरुवार दोपहर एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया. प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के कारण युवक ने यह कदम उठाया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाने के एसआई देवीलाल सेन ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे मिश्रौली की पीपली निवासी गोविंद रेगर (उम्र करीब 22 वर्ष) मौसम विभाग कार्यालय का गेट खुला देखकर अंदर घुस गया और टावर पर चढ़ गया. मौसम विभाग का परिसर दिन में खुला रहता है, जिसका फायदा उठाकर वह अंदर पहुंचा. पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी, कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत, एसआई देवीलाल सेन सहित पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा. पुलिस ने पहले समझाइश का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं माना. इसके बाद उसके परिजनों को बुलाया गया. सिविल डिफेंस टीम को भी मौके पर तैनात किया गया.