घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल

पुलिस ने एक घर की छत पर अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है.

अफीम की खेती का पर्दाफाश
अफीम की खेती का पर्दाफाश (फोटो सोर्स-चितौड़गढ़ पुलिस)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 12:00 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 12:46 PM IST

चित्तौड़गढ़ : शहर की सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के सेंती में एक मकान की छत पर 10 टब के अन्दर पौधे लगा कर अफीम की खेती करने के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने मकान की तलाशी लेकर मौके से अफीम के 352 पौधे भी जब्त किए हैं. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है.

पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस अभियान चला कर कार्रवाई कर रही है. इसके तहत चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी थानाधिकारी प्रेम सिंह की टीम ने गुरुवार शाम को तिलकनगर सेंती में कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान की छत पर अफीम की बुवाई की हुई है. इस सूचना के अनुसार मकान की तलाशी ली गई. यहां मकान की छत पर कुल 10 टब के अंदर पौधे लगाए हुए थे. इनकी जांच की तो सामने आया कि यह अफीम के पौधे हैं. आरोपी मकान मालिक अवैध रूप से अफीम की बुवाई कर दी थी. इस पर पुलिस ने मकान मालिक तिलक नगर, सेंती निवासी उदयलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है.

मकान से अफीम के कुल 352 पौधे जब्त किए गए हैं. आरोपी के मकान से जब्त अफीम के पौधे के सम्बंध में अनुसंधान जारी है. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के मार्गदर्शन में डिप्टी बृजेश सिंह के नेतृत्व में सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह, एसआई प्रभुसिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल पृथ्वी पाल सिंह, हेमव्रत सिंह, बलवंत सिंह, डुंगर सिंह व विनोद कुमार की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

Last Updated : January 16, 2026 at 12:46 PM IST

