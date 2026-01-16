ETV Bharat / state

घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल

चित्तौड़गढ़ : शहर की सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के सेंती में एक मकान की छत पर 10 टब के अन्दर पौधे लगा कर अफीम की खेती करने के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने मकान की तलाशी लेकर मौके से अफीम के 352 पौधे भी जब्त किए हैं. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है.

पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस अभियान चला कर कार्रवाई कर रही है. इसके तहत चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी थानाधिकारी प्रेम सिंह की टीम ने गुरुवार शाम को तिलकनगर सेंती में कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान की छत पर अफीम की बुवाई की हुई है. इस सूचना के अनुसार मकान की तलाशी ली गई. यहां मकान की छत पर कुल 10 टब के अंदर पौधे लगाए हुए थे. इनकी जांच की तो सामने आया कि यह अफीम के पौधे हैं. आरोपी मकान मालिक अवैध रूप से अफीम की बुवाई कर दी थी. इस पर पुलिस ने मकान मालिक तिलक नगर, सेंती निवासी उदयलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है.