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TVNL में 5 साल 4 माह से प्रभारी MD! बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से पूछे सवाल, नियमित नियुक्ति क्यों नहीं?

रांची: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी TVNL में प्रबंध निदेशक के पद पर लंबे समय से स्थायी नियुक्ति नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीवीएनएल के प्रभारी एमडी अनिल कुमार शर्मा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है और एक ही अधिकारी को वर्षों तक प्रभार में बनाए रखने की क्या वजह है? राज्य के कई अन्य अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार होने का भी उल्लेख किया है. ETV भारत की रिपोर्ट में क्या था?

ईटीवी भारत ने 22 अक्टूबर 2026 को 'TVNL में 5 साल 4 महीने से ‘प्रभारी राज’! GM अनिल शर्मा के पास MD की भी कमान, स्थायी नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग मौन क्यों?' शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी. रिपोर्ट में बताया गया कि TVNL के महाप्रबंधक अनिल शर्मा जून 2021 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं. इस तरह करीब पांच साल चार महीने से निगम में एमडी का पद प्रभार के भरोसे चल रहा है. रिपोर्ट का मुख्य सवाल यह था कि इतने लंबे समय तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की गई और ऊर्जा विभाग इस संबंध में निर्णय कब लेगा.

टीवीएनएल के प्रभारी एमडी अनिल कुमार शर्मा (ETV Bharat)

TVNL (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद अब बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि झारखंड में महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को लंबे समय तक प्रभार देकर रखने की क्या वजह है. मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा कि TVNL में अनिल शर्मा जून 2021 से एमडी का प्रभार संभाल रहे हैं. उनके मुताबिक, पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से अनिल शर्मा को इस पद से हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ है. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी या विशेष वजह है, जिसके कारण एक ही अधिकारी को करीब पांच वर्षों से इस पद पर बनाए रखा गया है.पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से चलाई जा रही है. मरांडी ने प्रशांत कुमार के पास वित्त सचिव के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के प्रभारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने, प्रिया दुबे के पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB का अतिरिक्त प्रभार होने और अबु बकर सिद्दीकी के पास पशुपालन एवं सहकारिता जैसे विभागों की जिम्मेदारी होने का उल्लेख किया. उन्होंने सुनील कुमार के नगर विकास विभाग के प्रभारी सचिव होने और राजीव लोचन बक्शी के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होने का भी दावा किया.

'प्रभार अपवाद हो, शासन चलाने का स्थायी तरीका नहीं'

अपने पोस्ट में मरांडी ने कहा कि प्रभार की व्यवस्था अपवाद के तौर पर होनी चाहिए, न कि शासन चलाने का स्थायी तरीका. उनके मुताबिक, महत्वपूर्ण विभागों और संस्थानों की जिम्मेदारी लंबे समय तक प्रभार के भरोसे रहने से पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने मुख्यमंत्री से नियमित नियुक्तियां नहीं किए जाने का आधार स्पष्ट करने और लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों के संबंध में सरकार का रुख बताने की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी चेतावनी दी.उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों और कार्यकाल से जुड़ी जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल के दौरान किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए.



अब सरकार के जवाब पर नजर



TVNL में एमडी के पद पर स्थायी नियुक्ति का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. ETV भारत की रिपोर्ट ने जहां लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार के जरिए निगम चलाए जाने पर सवाल उठाया, वहीं बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों तक विस्तार देते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है.