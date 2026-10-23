TVNL में 5 साल 4 माह से प्रभारी MD! बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से पूछे सवाल, नियमित नियुक्ति क्यों नहीं?
TVNL में 5 साल 4 माह से प्रभारी MD के मामले को बाबूलाल मरांडी ने भी उठाया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 4:56 PM IST
रांची: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी TVNL में प्रबंध निदेशक के पद पर लंबे समय से स्थायी नियुक्ति नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीवीएनएल के प्रभारी एमडी अनिल कुमार शर्मा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है और एक ही अधिकारी को वर्षों तक प्रभार में बनाए रखने की क्या वजह है? राज्य के कई अन्य अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार होने का भी उल्लेख किया है.
ETV भारत की रिपोर्ट में क्या था?
ईटीवी भारत ने 22 अक्टूबर 2026 को 'TVNL में 5 साल 4 महीने से ‘प्रभारी राज’! GM अनिल शर्मा के पास MD की भी कमान, स्थायी नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग मौन क्यों?' शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी. रिपोर्ट में बताया गया कि TVNL के महाप्रबंधक अनिल शर्मा जून 2021 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं. इस तरह करीब पांच साल चार महीने से निगम में एमडी का पद प्रभार के भरोसे चल रहा है. रिपोर्ट का मुख्य सवाल यह था कि इतने लंबे समय तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की गई और ऊर्जा विभाग इस संबंध में निर्णय कब लेगा.
झारखंड में चहेते अधिकारियों को प्रभार देकर भ्रष्टाचार को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? TVNL में अनिल शर्मा जून 2021 से MD का प्रभार संभाल रहे हैं। पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर ऐसी क्या मजबूरी या लगाव है कि पांच साल से एक ही अधिकारी को इस पद पर बनाए रखा गया है? प्रशांत कुमार वित्त सचिव के साथ-साथ JSSC के प्रभारी अध्यक्ष हैं, प्रिया दुबे ACB का अतिरिक्त प्रभार देख रही हैं। अबु बकर सिद्दीकी पशुपालन सहकारिता जैसे विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। सुनील कुमार नगर विकास विभाग के प्रभारी सचिव हैं। राजीव लोचन बक्शी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव के साथ-साथ IPRD में विशेष सचिव और निदेशक का प्रभार संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ़ प्रदूषण नियंत्रण परिषद में बक्शी जी का एकाधिकार क़ायम रखने और उनको अनियंत्रित मनमानी करने की सुविधा बनाये रखने के लिये प्रदूषण बोर्ड में चेयरमैन और पीआरडी में प्रधान सचिव का पद ख़ाली रखा गया है। ये सब लूट की छूट और अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? आखिर झारखंड में क्या योग्य अधिकारियों की कमी है, या फिर कुछ चहेते अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखने की कोई खास वजह है? प्रभार की व्यवस्था अपवाद होनी चाहिए, शासन चलाने का स्थायी तरीका नहीं। जब महत्वपूर्ण विभागों और संस्थानों की जिम्मेदारी लंबे समय तक प्रभार के भरोसे चलती रहे, तो पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रहीं और इन अधिकारियों को लगातार प्रभार में बनाए रखने का आधार क्या है? याद रखिए, सत्ता के दम पर आज मनमर्जी कर लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और कार्यकाल से जुड़ी जवाबदेही से हमेशा बच नहीं पाएंगे। जो अधिकारी यह सोच रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, वे भी यह गलतफहमी न पालें। अपने कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार का हिसाब देना ही होगा। @BJP4India @NitinNabin @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 23, 2026
'प्रभार अपवाद हो, शासन चलाने का स्थायी तरीका नहीं'
अपने पोस्ट में मरांडी ने कहा कि प्रभार की व्यवस्था अपवाद के तौर पर होनी चाहिए, न कि शासन चलाने का स्थायी तरीका. उनके मुताबिक, महत्वपूर्ण विभागों और संस्थानों की जिम्मेदारी लंबे समय तक प्रभार के भरोसे रहने से पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने मुख्यमंत्री से नियमित नियुक्तियां नहीं किए जाने का आधार स्पष्ट करने और लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों के संबंध में सरकार का रुख बताने की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी चेतावनी दी.उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों और कार्यकाल से जुड़ी जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल के दौरान किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए.
अब सरकार के जवाब पर नजर
TVNL में एमडी के पद पर स्थायी नियुक्ति का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. ETV भारत की रिपोर्ट ने जहां लंबे समय से अतिरिक्त प्रभार के जरिए निगम चलाए जाने पर सवाल उठाया, वहीं बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों तक विस्तार देते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है.
अब अहम सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार TVNL में स्थायी एमडी की नियुक्ति पर कोई निर्णय लेगी? साथ ही, क्या सरकार उन अन्य विभागों और संस्थानों में भी नियमित नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट करेगी, जहां लंबे समय से अधिकारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं?
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