नाबालिग से दुष्कर्मः अलवर में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बूंदी में आरोपी को 20 साल की जेल

आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया.

PHYSICAL ABUSE A MINOR, POCSO COURTS SENTENCED ACCUSED
पॉक्सो कोर्ट अलवर. (ETV Bharat alwar)
Published : January 12, 2026 at 8:19 PM IST

अलवर/बूंदीः दुष्कर्म से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अलवर और बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 ने नाबालिग के साथ गैंगरेप प्रकरण में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अलवर में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 9 मार्च 2023 को जिले के एक थाने में शिकायत दी कि दो आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया. उन्होंने बताया कि परिजनों को घटना का पता तब लगा, जब पीड़िता पांच माह की गर्भवती हो गई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. करवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.

आरोपी को आजीवन कारावासः विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया. उन्होंने बताया कि घटना में लिप्त दूसरा आरोपी घटना के बाद से फरार है. विशिष्ट लोग अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया.

आरोपी को सुनाई 20 साल की सजाः बूंदी जिले के दई थाना क्षेत्र में करीब 8 माह पुराने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना 14 अप्रैल 2025 की है. मामले को पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम में लिया हुआ था.

पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के कार्यवाहक विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को पीड़िता फरियादी के साथ देई थाने पहुंचकर रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 1 बजे वह अपन घर सो रही थी, तभी आरोपी गीता राम ने उसे कॉल किया तो वह उठकर बाहर गई. इस पर आरोपी उसे सूनसान मकान की तरफ ले गया और उससे दुष्कर्म किया. इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया. पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने फैसला सुनात हुए आरोपी गीता राम को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एपीपी मुकेश जोशी ने बताया कि मामले में 10 गवाह, 22 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए.

केस ऑफिसर स्कीम से जल्द मिली आरोपी को सजाः मामले में एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि दई में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 8 अगस्त 2025 को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर दईं थाना प्रभारी को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया था. इसका परिणाम है कि पीड़िता को 8 माह में न्याय मिल सका.

