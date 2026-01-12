ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्मः अलवर में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बूंदी में आरोपी को 20 साल की जेल

अलवर/बूंदीः दुष्कर्म से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अलवर और बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 ने नाबालिग के साथ गैंगरेप प्रकरण में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अलवर में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 9 मार्च 2023 को जिले के एक थाने में शिकायत दी कि दो आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया. उन्होंने बताया कि परिजनों को घटना का पता तब लगा, जब पीड़िता पांच माह की गर्भवती हो गई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. करवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामले: एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, तो दूसरे को आजीवन कारावास आरोपी को आजीवन कारावासः विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया. उन्होंने बताया कि घटना में लिप्त दूसरा आरोपी घटना के बाद से फरार है. विशिष्ट लोग अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का आदेश दिया.