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बारां में नाबालिग से दुष्कर्म, परिजन हिचकिचाए तो पुलिस ने खुद दर्ज किया मामला और की ये बड़ी कार्रवाई...

एसपी अभिषेक अंदासू ( ETV Bharat Baran )

बारां: महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बारां पुलिस ने एक अनूठी पहल की है. यहां 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में जब परिजन मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने स्वयं आगे आकर परिवादी की भूमिका निभाई और प्रकरण दर्ज कराया.