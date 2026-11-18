बारां में नाबालिग से दुष्कर्म, परिजन हिचकिचाए तो पुलिस ने खुद दर्ज किया मामला और की ये बड़ी कार्रवाई...
एसपी ने कहा- किसी भी नाबालिग बालिका के साथ अपराध होने पर परिजनों की असहमति या मुकदमा दर्ज कराने में हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए.
Published : November 18, 2026 at 8:31 PM IST
बारां: महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बारां पुलिस ने एक अनूठी पहल की है. यहां 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में जब परिजन मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने स्वयं आगे आकर परिवादी की भूमिका निभाई और प्रकरण दर्ज कराया.
एसपी अभिषेक अंदासू ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ ज्यादती की घटना की सूचना कोटा के अस्पताल से मिली थी. इसके बाद घटना की पुष्टि कराई गई. मामला सामने आने के बाद हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की पहल की. चूंकि मामला उनके गांव व घर का ही था, इसलिए परिजनों के मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं होने पर पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने और बालिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वयं परिवादी बनकर मामला दर्ज करवाया.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में संलिप्त बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया है और 15 दिन के अंदर चालान पेश कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में थानों में बने महिला हेल्प डेस्क व बाल कल्याण समिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. एसपी ने कहा कि किसी भी नाबालिग बालिका के साथ अपराध होने पर परिजनों की असहमति या मुकदमा दर्ज कराने में हिचकिचाहट के चलते न्याय की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए.
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