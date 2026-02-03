ETV Bharat / state

कुत्ते के काटने पर ARV की 3 डोज लगवाईं, फिर भी बच्चे की मौत; जान लीजिए, यह वैक्सीन भी साथ में जरूरी

आगरा: जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव अतैयापुरा में कुत्ता के काटने से छह वर्षीय मासूम की मौत हो गई. जब बच्चे को कुत्ता ने काटा तो परिजन ने रैबीज फैलने से रोकने के लिए एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) की तीन डोज भी लगवाईं, लेकिन मासूम की जान नहीं बची. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच हुआ है. इस बारे में चिकित्सकों का कहना है कि सिर्फ एआरवी की तीन डोज ही काफी नहीं है. गंभीर रूप से जख्म के मामले में पीड़ित को एक अन्य वैक्सीन भी जरूर लगवाई जानी चाहिए.

ARV की तीनों डोज लगवाईं: बता दें कि पिनाहट क्षेत्र थाना के गांव अतैयापुरा निवासी कुंवर सिंह मजदूर है. कुंवर सिंह ने बताया कि छह वर्षीय बेटा अनीस उर्फ छोटू नर्सरी में पढ़ता था. वह सबसे छोटा था. नौ जनवरी 2026 को अनीस घर के बाहर खेल रहा था. तभी कुत्ते ने उस पर हमला बोला. कुत्ता ने उसके सिर में काट लिया था. जिस पर बेटा अनीस को लेकर उसी दिन सीएचसी पिनाहट गया. वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिला तो निजी क्लीनिक पर जाकर बेटा अनीस को एआरवी लगवाई. एआरवी की दूसरी डोज 12 जनवरी और तीसरी डोज 16 जनवरी को सीएचसी पिनाहट पर लगवाई थी.

दिल्ली में उपचार के दौरान मौत : कुंवर सिंह ने बताया कि अचानक 26 जनवरी को बेटा अनीस को तेज बुखार आया. इस पर पिनाहट में एक निजी चिकित्सक से दवा ली. मगर, रात में उसकी तबियत बिगड़ गयी. वह कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा. जिससे सभी घबरा गए. सुबह ही 27 जनवरी को बेटे अनीस को लेकर आगरा के अस्पताल लेकर आए. जहां से बेटा अनीस को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया. बेटे का उपचार चल रहा था, मगर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. उपचार के दौरान ही सफदरगंज अस्पताल में एक फरवरी 2026 की सुबह अनीस की मौत हो गई.

तीन डोज के साथ यह भी जरूरी: वैक्सीन लगवाने के बाद भी बच्चे की मौत के मामले में आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि यदि गंभीर रूप से किसी को कुत्ते ने काटा है तो तेजी से रैबीज का संक्रमण फैलता है. इस मामले में बच्चे को सिर में कुत्ते ने काटा था. जिससे तेजी से रैबीज का संक्रमण फैला होगा. ऐसे में पीड़ित को इम्यूनोग्लोबिन की डोज लगवाई जानी चाहिए थी. इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. यह भी ध्यान रखें कि कुत्ता ने यदि किसी को सिर पर काटा है तो लापरवाही न करें. ऐसे पीड़ित को तत्काल एआरवी की डोज के साथ ही इम्यूनोग्लोबिन की डोज लगाएं. आगरा के जिला अस्पताल में इसकी डोज उपलब्ध रहती है.