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डीएनटी समाज का प्रदर्शन: आरक्षण की मांग पर जेल भरो आंदोलन, 1 जुलाई को महापड़ाव का ऐलान

बूंदी में प्रदर्शनकारियों ने 10% अलग आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.

बूंदी में डीएनटी समाज का प्रदर्शन
बूंदी में डीएनटी समाज का प्रदर्शन (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 6:34 PM IST

5 Min Read
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बूंदी: जिले में सोमवार को डीएनटी (डीनोटिफाइड, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू), वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन तीखा हो गया. राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त बैनर तले आयोजित जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया . प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ तेज नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में और उग्र रूप ले लेगा.

आंदोलन की शुरुआत पुरानी कृषि उपज मंडी यार्ड में हुई एक बड़ी सभा से हुई, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए. सभा के बाद बड़ी तादाद में लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े. हाथों में बैनर और तख्तियां थामे प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे. कलेक्ट्रेट गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण वे परिसर के अंदर नहीं घुस सके. अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया.

डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका (ETV Bharat Bundi)

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10 प्रतिशत अलग आरक्षण लेकर रहेंगे: सभा को संबोधित करते हुए डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने कहा कि यह आंदोलन अब एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा. यह राजस्थान के हर जिले में फैलेगा और 1 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित महापड़ाव में बदल जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “हम 10 प्रतिशत अलग आरक्षण लेकर रहेंगे. यह हमारा संवैधानिक और सामाजिक अधिकार है, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल किया जाएगा.” राईका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य लक्ष्य डीएनटी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को मनवाना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग डीएनटी के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की है।.

लालजी राईका ने रेनके आयोग और ईदाते आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण उपवर्गीकरण संबंधी फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि अति पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलना चाहिए. इसके अलावा डीएनटी समाज के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आवासीय पट्टे, भूमि आवंटन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग भी रखी गई. उन्होंने सरकार से तीन प्रमुख मांगें कीं- दूसरी दौर की वार्ता मुख्यमंत्री स्तर पर हो, 5 दिसंबर वाली पहली वार्ता के बाद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं आया है, तथा अगली वार्ता की तारीख और समय तुरंत घोषित किया जाए.

शहर की सड़को पर रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी
शहर की सड़कों पर रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी (ETV Bharat Bundi)

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इसी दौरान डीएनटी संघर्ष समिति के सह-अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया ने कहा कि यह संघर्ष पिछले दो साल से लगातार चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बालराई (पाली) महापड़ाव के बाद सरकार ने तीन महीने में समाधान देने का वादा किया था, लेकिन पांच महीने गुजरने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने को सरकार की दमनकारी नीति बताया. इसी के विरोध में जेल भरो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा रहा है.

प्रदर्शनकारी बोले- 150 समाज समर्थन में: कालूराम योगी ने कहा कि अब इस आंदोलन में वंचित ओबीसी, वंचित एससी और वंचित एसटी वर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हो चुके हैं. उनका कहना था कि आरक्षण का उपवर्गीकरण समय की जरूरत है, जिससे सभी वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में बराबर के अवसर मिल सकें. उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 150 समाज इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल राईका और युवा अध्यक्ष भरत सराधना ने भी आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जब तक समाज को उसके अधिकार नहीं मिलते, संघर्ष जारी रहेगा. प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तारी दी.

डीएनटी समाज का प्रदर्शन
सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bundi)

आंदोलन में ज्ञान सिंह कालावत, भीखू सिंह राईका, ललिता गाड़िया लुहार, पूजा गाड़िया लुहार, विनोद रेबारी, अर्जुन लाल रेबारी, छोटूलाल रेबारी, सत्यनारायण रेबारी सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. आंदोलनकारियों का दावा है कि जैसलमेर से जयपुर तक फैलने वाला यह अभियान वंचित वर्गों को एकजुट कर सरकार पर दबाव बढ़ाएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा प्रदान करेगा.

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