ETV Bharat / state

डीएनटी समाज का प्रदर्शन: आरक्षण की मांग पर जेल भरो आंदोलन, 1 जुलाई को महापड़ाव का ऐलान

बूंदी: जिले में सोमवार को डीएनटी (डीनोटिफाइड, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू), वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन तीखा हो गया. राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त बैनर तले आयोजित जेल भरो आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया . प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ तेज नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में और उग्र रूप ले लेगा.

आंदोलन की शुरुआत पुरानी कृषि उपज मंडी यार्ड में हुई एक बड़ी सभा से हुई, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए. सभा के बाद बड़ी तादाद में लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े. हाथों में बैनर और तख्तियां थामे प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे. कलेक्ट्रेट गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण वे परिसर के अंदर नहीं घुस सके. अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया.

डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- डीएनटी समुदाय का जेल भरो आंदोलन: डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट तक रैली और प्रदर्शन, दी सांकेतिक गिरफ्तारियां

10 प्रतिशत अलग आरक्षण लेकर रहेंगे: सभा को संबोधित करते हुए डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने कहा कि यह आंदोलन अब एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा. यह राजस्थान के हर जिले में फैलेगा और 1 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित महापड़ाव में बदल जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “हम 10 प्रतिशत अलग आरक्षण लेकर रहेंगे. यह हमारा संवैधानिक और सामाजिक अधिकार है, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल किया जाएगा.” राईका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य लक्ष्य डीएनटी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को मनवाना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग डीएनटी के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की है।.

लालजी राईका ने रेनके आयोग और ईदाते आयोग की सिफारिशों का हवाला दिया. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण उपवर्गीकरण संबंधी फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि अति पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलना चाहिए. इसके अलावा डीएनटी समाज के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आवासीय पट्टे, भूमि आवंटन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग भी रखी गई. उन्होंने सरकार से तीन प्रमुख मांगें कीं- दूसरी दौर की वार्ता मुख्यमंत्री स्तर पर हो, 5 दिसंबर वाली पहली वार्ता के बाद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं आया है, तथा अगली वार्ता की तारीख और समय तुरंत घोषित किया जाए.