बूंदी में बदमाशों ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने तीन लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा

ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को गांव के एक कमरे में बंद कर दिया. साथ ही पुलिस को सूचना दी.

THREE ACCUSED INTO CUSTODY, POLICE TOOK ACTION
पुलिस थाना हिंडोली. (ETV Bharat bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 10:12 AM IST

बूंदीः शहर से पांच किलोमीटर दूर स्थित तलाब गांव में देर रात एक गाड़ी में बैठे बदमाशों द्वारा देसी कट्टे से फायर करने का मामला सामने आया है. इस बीच ग्रामीणों ने गाड़ी को घेर लिया और तीन संदिग्ध बदमाशों को पकड़ लिया. ग्रामीणों ने मामले की सूचना हिंडोली थाना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में ले लिया है.

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों के पास संदिग्ध गाड़ी लगातार दो बार चक्कर काट चुकी थी. गाड़ी तीसरी बार उसी स्थान से गुजरी और एक युवक उतरकर इधर-उधर देख रहा था. इस पर ग्रामीणों ने गाड़ी को रोक लिया और तीनों युवकों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को गांव के एक कमरे में बंद कर दिया. साथ ही घटना की सूचना हिंडोली थाना पुलिस को दी.

सूचना पर थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा मौके पर पहुंचे. उन्होंने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों युवकों की गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं और उनकी मंशा स्पष्ट रूप से आपराधिक लग रही है. पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ी वारदात टल गई. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि पकड़े गए युवक किसी बड़े गिरोह के सदस्य हो सकते हैं.

ग्रामीण बोले रेकी कर थे बदमाशः ग्रामीणों ने बताया कि बदमाश गांव के बाहरी इलाकों और ट्रकों के आसपास घूम-घूमकर रेकी कर रहे थे. इस बीच फायरिंग की आवाज से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत करके तीनों बदमाशों को पकड़ लिया. ग्रामीणों का आरोप है कि यह गिरोह किसी बड़ी चोरी की तैयारी में था और गांव में ट्रकों को निशाना बनाने आया था.

