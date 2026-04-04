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40 साल के व्यक्ति से तय की नाबालिग की शादी, बालिका घर से भागकर प्रशासन से लगाई गुहार, बेचने का भी आरोप

नाबालिग ने पिता द्वारा 4 लाख में शादी का सौदा किए जाने के खिलाफ बगावत कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शादी रोकने की गुहार लगाई.

Bundi Child Marriage
बाल कल्याण समिति, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
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बूंदी: जिले के रायथल थाना क्षेत्र से बाल विवाह का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. एक नाबालिग बालिका की शादी 20 अप्रैल को तय की गई थी, लेकिन बच्ची ने जबरन थोपे जा रहे रिश्ते के खिलाफ बगावत करते हुए घर से भागकर सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से मदद मांगी. शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंची बालिका ने कार्यवाहक कलेक्टर रामकिशोर मीणा के सामने अपनी आपबीती सुनाई.

4 लाख में किया सौदा: नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसके पिता की शराब की लत के कारण उसका 4 लाख रुपये में ‘सौदा’ कर दिया गया था और 40 वर्षीय व्यक्ति से जबरन शादी कराई जा रही है. मामले की गंभीरता देखते हुए एडीएम ने तुरंत कार्रवाई की और बालिका को चाइल्ड लाइफ टीम के सुपुर्द कर दिया. कार्यवाहक कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि बालिका हमारे पास आई थी. उसने परिजनों पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है. उसके दस्तावेजों की जांच में वह नाबालिग पाई गई. हमने चाइल्ड लाइफ टीम को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया है, आगे की प्रक्रिया वे ही करेंगे.

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पैसे लेकर शादी कराने का आरोप: चाइल्ड लाइफ जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बालिका को सुरक्षित कस्टडी में लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार के समक्ष पेश किया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला केवल बाल विवाह का नहीं, बल्कि पैसे लेकर नाबालिग की शादी कराने जैसे गंभीर अपराध से भी जुड़ा पाया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: रामनारायण गुर्जर ने बताया कि फिलहाल बालिका को 20 अप्रैल तक चाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हिरासत में रखा गया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है. कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने कहा कि कलेक्ट्रेट में सूचना मिलते ही टीम पहुंची थी. संबंधित थाना पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी.

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UNDERAGE MARRIAGE IN BUNDI
4 लाख में शादी का सौदा
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बूंदी में जबरन बाल विवाह मामला
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