बूंदी रोडवेज बस में गड़बड़झाला: परीक्षार्थियों के नाम काटे 50 टिकट, लेकिन सवार नहीं था एक भी...35 यात्री बेटिकट मिले
रोडवेज के टिकटिंग सिस्टम और निगरानी व्यवस्था पर सवाल. कंडक्टर ब्लैक लिस्ट. प्रारंभिक जांच में 10 हजार से अधिक का गबन.
Published : September 7, 2026 at 6:35 PM IST
बूंदी: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बूंदी डिपो की बस में टिकटों का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है. स्पेशल फ्लाइंग टीम ने बारां-शिवपुरी मार्ग पर मामूनी गांव के बस स्टॉप के पास बूंदी डिपो की रोडवेज बस की जांच की तो 35 से ज्यादा यात्री बिना टिकट मिले. दल ने परिचालक की टिकट मशीन जांची तो 50 से अधिक परीक्षार्थियों के नाम पर टिकट काटे जाने का पता चला. हैरानी की बात रही कि जांच के समय बस में एक भी परीक्षार्थी मौजूद नहीं था. प्रारंभिक जांच में करीब 10 हजार रुपए की सरकारी राशि के गबन का मामला पकड़ा गया. मामला सामने आते ही रोडवेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया. रोडवेज के टिकटिंग सिस्टम और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए.
मिल रही थी गड़बड़ी की सूचना: बूंदी रोडवेज डिपो के यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार ने इस गड़बड़ी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि परिचालक नाजिश हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सोमवार को उसे रूट ऑफ करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया. उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है. प्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि बारां-शिवपुरी रूट पर संचालित बूंदी डिपो की बस को लेकर लगातार गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य प्रबंधक घनश्याम गौड़ के निर्देश पर स्पेशल फ्लाइंग टीम को जांच के लिए रवाना किया. टीम ने मामूनी गांव बस स्टॉप के पास बस रुकवाकर जांच की.
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एडमिट कार्ड से बनाए टिकट: यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि फ्लाइंग टीम को जांच के दौरान बस में 70 से अधिक यात्री सवार मिले. फ्लाइंग टीम को 35 से ज्यादा यात्री बेटिकट मिले. इसके बाद टीम ने परिचालक की टिकट मशीन और टिकटों की जांच की तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ. परिचालक की टिकट मशीन की जांच में 50 से अधिक टिकट ऐसे पाए गए, जो परीक्षा अभ्यर्थियों के नाम पर बनाए गए थे. ये टिकट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के आधार पर काटे गए थे, लेकिन बस में एक भी परीक्षार्थी मौजूद नहीं था.
यह खेल कितने वाहनों में, जांच जारी: फ्लाइंग टीम ने टिकटों और मशीन के रिकॉर्ड को गंभीरता से लेते पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. प्रारंभिक जांच में करीब 10 हजार रुपए की सरकारी राशि के गबन की बात सामने आई है. रोडवेज प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है. पता लगा रहा है कि परीक्षार्थियों के नाम पर टिकट किस उद्देश्य से बनाए गए. इस प्रक्रिया में सरकारी राजस्व को कितना नुकसान हुआ. ऐसा खेल और कितने वाहनों में चल रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है.
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परिचालक ब्लैक लिस्ट, कार्रवाई शुरू: रोडवेज प्रशासन ने परिचालक नाजिश हुसैन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की. यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार के अनुसार उसे रूट ऑफ कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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