बुलंदशहर में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, शादी का दबाव बनाने पर सिर धड़ से अलग किया, 300 मीटर दूर खेत में फेंका
हत्या 15 मार्च को की गई थी. सात दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 6:14 PM IST
बुलंदशहर : नरसेना थाना क्षेत्र में 15 मार्च को घुघरावली रजवाहे पहले खेत में मिली महिला की सिर कटी लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है. महिला की शिनाख्त बबली के रूप में हुई है. महिला की हत्या प्रेमी विकास ने अपने भाई सचिन और साले अमन के साथ मिलकर की थी. बबली अपने प्रेमी विकास पर शादी का दवाब बना रही थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमी विकास और उसके साले अमन को गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने बताया, शव की पहचान महिला की मां और बेटी ने किया था. मां ने ही विकास के बारे में जानकारी दी थी. सीसीटीवी फुटेज में भी विकास और बबली को एक साथ देखा गया था. इसके बाद मुखबिर को एक्टिव किया गया. मुखबिर की सूचना पर विकास और उसके साले अमन को गिरफ्तार किया गया है. विकास के भाई सचिन की तलाश की जा रही है.
बीयर पार्टी के बहाने की हत्या की प्लानिंग : पुलिस पूछताछ में विकास ने बताया, बबली शादी करने का दबाव बना रही थी. ऐसे में अपने साले अमन और भाई सचिन के साथ बीयर पार्टी में हत्या की योजना बनाई. बहाने से बबली को खेत में बुलाया. फिर उसके दो टुकड़े कर दिए. सिर और धड़ को 300 मीटर की दूरी पर खेत में फेंक दिया. बबली की पति अजय दिल्ली के एक अस्पताल में काम करता था. वहीं विकास और अमन भी काम करते थे. तीनों की दोस्ती थी.
दोनों रिलेशनशिप में थे : कुछ साल पहले बबली के पति अजय की कैंसर से मौत हो गई. इसके बाद बबली प्रेमी विकास के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. विकास पुत्र रोहतास सुलैला, चौकी बगरासी, थाना नरसैना का रहने वाला है.
साले के साथ मिलकर हत्या की : अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने बताया, 15 मार्च को आरोपी विकास और बबली के बीच साथ रहने को लेकर विवाद हुआ था. दोनों ने नरसैना क्षेत्र के दौलतपुर रजवाहे के किनारे खेत में बैठकर बीयर भी पी. जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया. बबली ने विकास से शादी करने का दबाव बनाया. इसके बाद विकास ने अपने साले अमन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.
धारदार हथियार से काट डाला : विकास और अमन ने धारदार हथियार (बलकटी) से बबली की गर्दन काटकर हत्या कर दी. शव को गेहूं के खेत में फेंककर फरार हो गए. शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो सकी थी. पुलिस ने करीब 12 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. जिसके बाद दो युवकों पर शक हुआ. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गेसूपुर रजवाहे के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बलकटी और वारदात में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है.
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