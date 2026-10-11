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बुलंदशहर में पिता ने बेटे को मार डाला, सोते समय लाठी से सिर पर किया वार, जानिए क्यों की हत्या

पिता ने की बेटे की हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : नरसेना थाना क्षेत्र में पिता ने बेटे की हत्या कर दी. पिता चंद्रवीर ने सोते हुए बेटे सुमित के सिर पर लाठी से हमला किया, जिससे सुमित की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पिता को हिरासत में लिया है. सुमित आय दिन शराब के नशे में पिता और परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था.

गांव खदोई में शराबी बेटे की हरकतों से परेशान पिता ने खौफनाक कदम उठाया. आय दिन शराब के नशे में पिता और परिवार के लोगों से झगड़ा करने वाले शराबी बेटे सुमित को पिता ने मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी पिता चंद्रवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.