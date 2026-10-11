बुलंदशहर में पिता ने बेटे को मार डाला, सोते समय लाठी से सिर पर किया वार, जानिए क्यों की हत्या
पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:01 PM IST
बुलंदशहर : नरसेना थाना क्षेत्र में पिता ने बेटे की हत्या कर दी. पिता चंद्रवीर ने सोते हुए बेटे सुमित के सिर पर लाठी से हमला किया, जिससे सुमित की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पिता को हिरासत में लिया है. सुमित आय दिन शराब के नशे में पिता और परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था.
गांव खदोई में शराबी बेटे की हरकतों से परेशान पिता ने खौफनाक कदम उठाया. आय दिन शराब के नशे में पिता और परिवार के लोगों से झगड़ा करने वाले शराबी बेटे सुमित को पिता ने मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी पिता चंद्रवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय सिंह ने बताया, रविवार दोपहर क़रीब 2 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना नरसेना के गांव खंदोई में पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचकर ये जानकारी हुई कि सुमित जिसकी उम्र 30 साल है वो अक्सर शराब के नशे में अपने पिता और परिवार के लोगों लड़ाई झगड़ा करता था.
आज सुबह भी वो शराब पीकर आया था और पिता से लड़ाई झगड़ा किया था. इसके बाद दोपहर में जब वो सो रहा था, तो उसके पिता के द्वारा इन्हीं सब बातों को लेकर क्षुब्ध होकर उसके सिर पर लाठी से वार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अभियुक्त पिता चंद्रवीर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है. तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत पंजीकृत किया जा रहा है. मौक़े पर शांति व्यवस्था कायम है. फील्ड यूनिट की टीमें मौके पर मौजूद हैं. किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है.
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