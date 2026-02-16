ETV Bharat / state

बीकानरे: नालियां बनीं रोजगार का साधन, दो जून की रोटी के लिए गंदगी से निकालते हैं सोना

बीकानेर की सुनारों वाली गुवाड़ में गंदी नालियों से महिलाएं, पुरुष दिनभर कीचड़ में हाथ डालकर सोने के कण एकत्रित करते हैं.

बीकानेर की सुनारों वाली गुवाड़
महिलाएं कीचड़ से सोने के कण ढूंढ़ती हैं (ETV Bharat Bikaner)
ETV Bharat Rajasthan Team

February 16, 2026

बीकानेर: राजस्थान के ऐतिहासिक शहर में सुनारों की गुवाड़ और आसपास के मोहल्लों में एक ऐसा दृश्य रोज देखने को मिलता है, जो विकास के बड़े-बड़े दावों पर सवाल खड़े कर देता है. यहां की गंदी नालियों में सुबह से शाम तक दर्जनों लोग, ज्यादातर महिलाएं और कुछ पुरुष भी बैठे नजर आते हैं. वे हाथ डालकर बहते गंदे पानी, कीचड़ और कचरे में छोटे-छोटे सोने के कण तलाशते हैं. यह कोई नया या अस्थायी काम नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही मजबूरी है. कई परिवारों की दो जून की रोटी इसी पर टिकी है.

नालियों में सोना कैसे आता है?: बीकानेर ज्वेलरी बनाने का बड़ा केंद्र है. यहां हजारों कारीगर और दुकानें हैं, जहां सोने-चांदी की ज्वेलरी बनाई जाती है. ज्वेलरी बनाने के दौरान बहुत बारीक सोने के कण गिर जाते हैं. सफाई के समय ये कण पानी के साथ नालियों में बह जाते हैं. इसके अलावा, आजकल जटिल डिजाइन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मोल्ड या डाई का इस्तेमाल होता है.

सुनिए क्या बोली महिलाएं (ETV Bharat Bikaner)

ज्वेलर को बेच देते हैं सोने के कण: इन डाई में भी कभी-कभी सोने के कण चिपके रह जाते हैं. पुरानी डाई को ये लोग सुनारों से सस्ते में खरीद लेते हैं, फिर मिट्टी को जलाकर, छानकर या धोकर उसमें से सोने के कण निकालते हैं. कुछ लोग कचरे को जला देते हैं, ताकि बाकी चीजें जल जाएं और सोना बच जाए, फिर ये कण इकट्ठा करके स्थानीय सुनारों को ही बेच देते हैं. सुनार इन्हें फिर से रिफाइन करके इस्तेमाल करते हैं.

200 से 1000 तक की कमाई: ईटीवी भारत ने ये काम कर रही कुछ महिलाओं से बात की. इन लोगों का कहना है कि दिनभर मेहनत से औसतन 500 से 700 रुपये तक की कमाई हो जाती है. कभी कम और कभी ज्यादा भी, लेकिन महीने में परिवार चलाने लायक पैसे मिल जाते हैं. एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि 40 साल से ज्यादा समय हो उन्हें ये काम करते हुए. उन्होंने बताया कि कभी 200-500, तो कभी 1000 रुपये तक इस काम से मिल जाते हैं.

बीकानेर की सुनारों वाली गुवाड़
POP से बने सांचों में सोना खोजती महिलाएं (ETV Bharat Bikaner)

युवा पीढ़ी की पढ़ाई पर ध्यान: महिलाओं ने बताया कि कई परिवारों में पति-पत्नी दोनों यह काम करते हैं, क्योंकि कहीं और स्थायी नौकरी या बेहतर मजदूरी नहीं मिलती. बातचीत में उन्होंने बताया कि ये काम करने वाले अब ज्यादातर लोग अपनी युवा पीढ़ी को पढ़ा-लिखा रहे हैं, ताकि वे इस गंदगी और असुरक्षित काम से दूर रहें, लेकिन अभी भी कई परिवारों के पास कोई विकल्प नहीं है.

स्वास्थ्य और सम्मान का सवाल: यह काम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. गंदे पानी में हाथ डालने से संक्रमण, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है. सोने के कण ढूंढ़ने के लिए बदबू और कीचड़ के बीच घंटों बैठना पड़ता है, फिर भी मजबूरी ऐसी है कि लोग इसे अपना रोजगार मानकर चल रहे हैं और इसी से अपना पेट पाल रहे हैं.

बीकानेर की सुनारों वाली गुवाड़
ज्वेलरी बनाने के सांचों में चिपक जाते हैं सोने कुछ कण (ETV Bharat Bikaner)

योजनाओं का प्रचार जरूरी: नेशनल करियर काउंसलर डॉ चंद्रशेखर श्रीमाली का कहना है कि सरकार की कई योजनाएं, जैसे कौशल विकास, स्वरोजगार, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं आदि गरीबों तक ठीक से नहीं पहुंच रही हैं. या तो प्रचार की कमी है, या फिर पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा. ऐसे लोगों को चिन्हित करके वैकल्पिक, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना जरूरी है. स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और मुख्यधारा में शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए.

