ETV Bharat / state

डोटासरा की चुनौती पर खींवसर का तंज, बोले- मुख्यमंत्री फ्री नहीं, जानिए विधायक क्यों हुए नाराज

बीकानेर: राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को बीकानेर में जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विकास रथों को रवाना किया और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जितने काम नहीं किए, उससे कहीं अधिक काम वर्तमान सरकार ने मात्र 2 वर्षों में सिंचाई, बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में किए हैं. मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से कार्य चल रहा है और 'राइजिंग राजस्थान' के माध्यम से निवेशक राजस्थान की ओर आशा भरी नजर से देख रहे हैं.

डोटासरा की चुनौती पर खींवसर का जवाब: प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सरकार के कामकाज पर अल्बर्ट हॉल में सार्वजनिक बहस की दी गई चुनौती पर मंत्री खींवसर ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा, "ऐसे मुख्यमंत्री फ्री थोड़ी हैं. राजस्थान में एक ओनेस्ट और हार्ड वर्किंग मुख्यमंत्री हैं. कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, 5 साल उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर सरकार चलाई. डोटासरा को पहले प्रेस को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या कमियां रही. हर किसी के बुलाने पर मुख्यमंत्री थोड़ी न जाएंगे."